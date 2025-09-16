Народът спря да гледа "Преди обед" заради новата водеща и гостите й

© bTV Специален гост в студиото на "Преди обед" днес бе моделът Нора Недкова. След цяло лято в Монако, Сен Тропе, Ница и Дубай тя разказа пред Венета Райкова за срещата с идола си Дженифър Лопес, за пътуванията и плановете за бъдещето.



На този фон обаче продължава да расте недоволството на зрителите срещу новата водеща Венета Райкова. Хората я обвиняват, че е превърнала предаването в жълта рубрика и то вече се е отдалечило от същността си.



Ето и част от мненията на зрители:



"Горещо" във формат "Преди обед"... Лоша работа! На зрителите ни липсва съдържанието от времето на Деси Стоянова и Сашо Кадиев. Различни, разнообразни, забавни и интересни рубрики и гости".



"Успели хора не каните, ами инфлуенсъри, инстаграмки, моделки и т.н. Толкова умни, успели деца има..."



"Спрях да го гледам това предаване! Пошло!"



"Много" жълто" стана това предаване, много тъжно! Повечето от гостите са пълно дъно, а водещата отдавна е “изпята песен"! Повече със сигурност няма да го пусна".