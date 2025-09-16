ЗАРЕЖДАНЕ...
|Народът спря да гледа "Преди обед" заради новата водеща и гостите й
На този фон обаче продължава да расте недоволството на зрителите срещу новата водеща Венета Райкова. Хората я обвиняват, че е превърнала предаването в жълта рубрика и то вече се е отдалечило от същността си.
Ето и част от мненията на зрители:
"Горещо" във формат "Преди обед"... Лоша работа! На зрителите ни липсва съдържанието от времето на Деси Стоянова и Сашо Кадиев. Различни, разнообразни, забавни и интересни рубрики и гости".
"Успели хора не каните, ами инфлуенсъри, инстаграмки, моделки и т.н. Толкова умни, успели деца има..."
"Спрях да го гледам това предаване! Пошло!"
"Много" жълто" стана това предаване, много тъжно! Повечето от гостите са пълно дъно, а водещата отдавна е “изпята песен"! Повече със сигурност няма да го пусна".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
