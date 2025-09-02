ЗАРЕЖДАНЕ...
|Народът скочи срещу Венета Райкова: Иска да бъде главният герой, но не става
"Оставете човека да говори, стига сте кудкудякали бе, женички, ужас, а той е толкова интересен събеседник, толкова неща може да чуете от него, защо го е поканила водещата - за фон ли, то вярно хубав мъж, ама и акъл има"
"Вразуми, Господи, тези, от които зависи това предаване, да сложат читави млади хора, а не тези изчерпани певици и моделиерки и набедени писателки - толкоз изчерпани и изстъргани, че няма повече накъде"
"Нека гостите и коментаторите са главните герои, а не водещата".
Това са само една много малка част от коментарите на зрители в социалните мрежи. Изводите всеки сам може да си направи...
