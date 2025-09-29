ЗАРЕЖДАНЕ...
|Народът скочи срещу Кати след признанията й пред Мон Дьо: Повярвала си е прекалено
Какво мислят зрителите обаче:
"Деградацията на обществено ни е чалга музиката и такива като нея, от които децата вземат пример. Пълно падение и срам!"...
"Голямо самочувствие, голямо нещо! Днес никой не правел хитове и запомнящи се песни като нейната "волна пеперуда"...
"Каква номер 1? Тя даже и не трябва да си помисли, че има гласа на Десислава, Преслава, Анелия, Глория, Камелия!"
"Преди няколко предавания на "Като две капки вода "имитираха нейна песен. Тя беше в публиката и се чудеше къде да гледа. Имитацията се превърна в пародия, публиката се заливаше от смях, а тя приличаше на изпаднала тетка от каруцата. Сега голямо самочувствие извади. Защо изобщо я вадят от архивите на чалгата, вместо да забранят такива жалки същества да се показват".
"Честно казано аз съм от поколението, през което време Кати беше в разгара на кариерата си. Но нито тогава, нито сега смятам, че е била много популярна, та камо ли да е номер 1! Имаше много по-известни певици, които и до ден-днешен продължават да бъдат актуални - Ивана, Глория, Тони Дачева и още други", смятат хората.
