Този петък предаването "Бригада Нов дом" ще представи емоционалната съдба на баба Елена и нейните внуци Макси и Нико, които живеят в столичния квартал "Славия". Семейството, преминало през тежки житейски изпитания, ще получи дългоочаквания шанс за промяна и достойна среда за живот.

Елена отглежда съвсем сама двете момчета, след като дъщеря ѝ попада в тежка зависимост от алкохол и наркотици. Дълго време бабата не е имала никаква информация за съдбата на своята дъщеря, поемайки пълната отговорност за бъдещето на внуците си. Въпреки липсата на средства и трудните условия, тримата не губят надежда, а децата намират сили в спорта, тренирайки усилено борба.

Екипът на Мария Силвестър се изправя пред сериозно техническо предизвикателство – апартамент на четвъртия етаж в сграда без асансьор. Състоянието на жилището е било критично, като банята е описана от екипа по-скоро като "мавзолей“, отколкото като място за хигиена. Ремонтът цели не просто да освежи пространството, но и да премахне мрака от ежедневието на възрастната жена, която мечтае единствено за сигурност за своите внуци.

Освен пълната трансформация на дома, за Макси и Нико са подготвени специални изненади, които ще надминат очакванията им. Промяната на пространството символизира ново начало за семейството, доказвайки за пореден път, че солидарността и доброто могат да победят всяка трудност.