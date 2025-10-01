ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|На попфолк хоризонта се появи ново име, коментарите са повече от цинични
Млад, амбициозен и различен, той влиза в света на музиката с гръм и трясък и още с първите си изяви успява да привлече вниманието на фенове и колеги, написа "Меринджей".
Дали обаче хората са толкова въодушевени? Като се прегледат коментарите под новината, става ясно, че май чалгаджията с артистичен псевдоним Мануел, е недолюбван.
Кое точно предизвиква гнева на коментиращите, е трудно да се определи, но те не харесват нито вида му, нито пеенето му (с малки изключения), нито асоциациите, които предизвиква. Коментарите за последното са цинични и не е етично да ги споделяме.
Ето, обаче някои от тях:
"Грешка на природата";
" Аве ко туй нещо брачед";
"Хубаво червило си е сложил";
"Никакви гласови данни.."
Според друга част от коментиращите новината, пък, момчето имало много по-добри певчески данни от голяма част от другите му колеги в жанра.
"Айййддеееее, ново пет и българският чалга Майкъл Джексън се появи "
Видеото може да се гледа във Фейсбук, въпреки че са се постарали да ограничат достъпа до него и излиза предупредителен надпис, пишат от "Телеграф"
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1526
|предишна страница [ 1/255 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Д-р Стояна Нацева: 90% от болестите идват от негативни емоции
16:19 / 01.10.2025
12 дни след сватбата тя се развежда
14:28 / 01.10.2025
Топ 4 начина да преведеш криптовалути по банкова сметка в евро
12:39 / 01.10.2025
"Предателят" Георги Янев бе разкрит и прогонен от Traitors
10:49 / 01.10.2025
Участничка от "Биг брадър" реве крокодилски сълзи, оказа се бреме...
09:51 / 01.10.2025
Празникът на 1 октомври - гледайте листата на дърветата
23:00 / 30.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Иван Христов: Да не стане същото като с Григор Димитров
21:32 / 29.09.2025
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:50 / 29.09.2025
Почина уважаван професор, автор на редица учебници
12:12 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS