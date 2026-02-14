Нана отказва да се предаде

© След като разбра, че отново се сблъсква с онкологично заболяване, този път рак на кожата, Нана избра да не се затваря у дома, а да замине на планирана ваканция в Колумбия, пише Ретро. Тя вече е претърпяла операция в болница в Маями и отложи завръщането си от пътешествието.



Нана публикува снимки от почивката си със сина си Джейсън и съпруга си Джонатан. На кадрите изглежда спокойна и усмихната, а настроението й е видимо добро.



"Искам да ви благодаря за огрмоното внимание, разбиране и обич, с които ме обгрижвате всеки път в труден момент. Животът продължава. Докато сме живи, го живеем всеки ден, затова аз продължавам да се радвам на живота", сподели тя.