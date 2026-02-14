ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Нана отказва да се предаде
Нана публикува снимки от почивката си със сина си Джейсън и съпруга си Джонатан. На кадрите изглежда спокойна и усмихната, а настроението й е видимо добро.
"Искам да ви благодаря за огрмоното внимание, разбиране и обич, с които ме обгрижвате всеки път в труден момент. Животът продължава. Докато сме живи, го живеем всеки ден, затова аз продължавам да се радвам на живота", сподели тя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3372
|предишна страница [ 1/562 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Сатурн влиза в Овен днес - кармично преобръщане, ново начало и др...
07:00 / 14.02.2026
Първата Голяма задушница е днес, какво трябва да правим и какво е...
06:30 / 14.02.2026
Отново рокади в "Преди обед", влиза нов водещ - стар познайник на...
13:06 / 13.02.2026
Една зодия ще има един наистина прекрасен петък 13, напук на суев...
09:28 / 13.02.2026
Новият Христо Стоичков разочарова почитателите си
09:14 / 13.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Още поне 20 хижи са като "Петрохан"
22:53 / 12.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS