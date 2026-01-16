ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нана Гладуиш отново с диагноза рак
"Не искам да се жалвам и да ви се тръшкам тук, защото съм преживяла доста неща и това смятам, че е от по-леките или поне се надявам. Исках да ви призная, че се чувствам виновна. Доктор Гаврилова отдавна ми говореше за слънцезащита. Аз никога не съм използвала такава", сподели Нана, която във видеото се намира на паркинга на болница в Маями.
"За мен изгарянето ( от слънцето) бе като закуска - намазваш се с кисело мляко и чакаш да ти мине, но сега разбирам, че последствия има и те понякога са неприятни и сериозни. Единственото нещо, за което много ме е яд е, че отново съм поставена в ситуация да съм малко на колене и да се съобразявам с операции. Да, докторите трябва да изрежат малко, но ме посъветваха да ида до Колумбия, защото имам такова предстоящо пътуване, и да го направя после. Така че, стискайте ми палци на 29 януари", казва Нана и завършва:
"Искам просто да ви кажа наистина - не пропускайте да защитите себе си. За разлика от някои други онкологични заболявания ракът на кожата може да бъде предотвратен на много висок процент", предупреди последователите си тя.
