ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Нана Гладуиш отново с диагноза рак
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:12Коментари (0)523
©
"Преди няколко седмици отидох на лекар, тъй като имах едно малко образувание, което ме дразнеше. Всички очакваха, че то е почти нищо - някаква си там кератоза, но биопсията показа рак на кожата. Да кажем, че съм някъде по средата - немного добре, немного зле, но всичко според лекарите е абсолютно под контрол, защото е хванато навреме", тежкоъо разкритие направи бившата водеща на "Съдебен спор" Нана Гладуиш. По думите ѝ става ясно, че зокачественият тумор се намира в горната част на главата:

"Не искам да се жалвам и да ви се тръшкам тук, защото съм преживяла доста неща и това смятам, че е от по-леките или поне се надявам. Исках да ви призная, че се чувствам виновна. Доктор Гаврилова отдавна ми говореше за слънцезащита. Аз никога не съм използвала такава", сподели Нана, която във видеото се намира на паркинга на болница в Маями.

"За мен изгарянето ( от слънцето) бе като закуска - намазваш се с кисело мляко и чакаш да ти мине, но сега разбирам, че последствия има и те понякога са неприятни и сериозни. Единственото нещо, за което много ме е яд е, че отново съм поставена в ситуация да съм малко на колене и да се съобразявам с операции. Да, докторите трябва да изрежат малко, но ме посъветваха да ида до Колумбия, защото имам такова предстоящо пътуване, и да го направя после. Така че, стискайте ми палци на 29 януари", казва Нана и завършва:

"Искам просто да ви кажа наистина - не пропускайте да защитите себе си. За разлика от някои други онкологични заболявания ракът на кожата може да бъде предотвратен на много висок процент", предупреди последователите си тя.


Още по темата: общо новини по темата: 3020
16.01.2026 Виктория на Рачков: Знам, че хората коментират. Никога не ми е минавало през ума
16.01.2026 Новата Лара Крофт - известна, секси и красива
16.01.2026 Започнаха снимките на "Ергенът"
16.01.2026 Дани Каназирева чукна 47 в бяла рокля за 500 евро
16.01.2026 Деми Мур получи неочакван жест от бившия си
16.01.2026 Дарина Павлова забегна за Тайланд за разкрасителни процедури на холивудските звезди
предишна страница [ 1/504 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Започнаха снимките на "Ергенът"
19:35 / 16.01.2026
Голям срив в социалната мрежа X
19:19 / 16.01.2026
"Револют" пуска нова функция в приложението си
16:36 / 16.01.2026
Дани Каназирева чукна 47 в бяла рокля за 500 евро
17:06 / 16.01.2026
Нов български сериал тръгва в ефир скоро
15:10 / 16.01.2026
Кои са най-очакваните сериали на 2026 година?
13:02 / 16.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
09:37 / 14.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
20:50 / 14.01.2026
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
11:47 / 14.01.2026
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14:50 / 14.01.2026
Почина Нико Стоянов
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Аматьорски футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: