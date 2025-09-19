ИЗПРАТИ НОВИНА
Най-строгият в журито на "България търси талант" натиска без колебание златния бутон
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:51
©
Първият за сезона златен бутон ще избухне с апломб още тази неделя във втория епизод на "България търси талант", от 20:00 ч. по bTV. С красивия си ум и дълбоките послания, един от участниците в предаването ще си гарантира директно място на финалите.

Въздействащото изпълнение ще подтикне именно най-строгия в журито - Николаос Цитиридис, да натисне без колебание така мечтания златен бутон.

В този сезон шоуто наистина е без граници. Въздухът ще повика Юлиан Вергов и Галена, които ще увиснат от тавана над сцената, а един от участниците за първи път ще си тръгне не с 4, а с пет пъти "Да" и съдбовен отговор, който ще промени живота му. На сцената ще хвърчат искри, тела ще се огъват с невероятна пластичност, а изкуственият интелект ще остане засрамен от възможностите на естествения човешки ум.

Радост и еуфория ще бликат от журито на предаването след въздействащите изпълнения на следващите музикални звезди на България, едната от които вече е интернет-сензация. На сцената ще излязат и впечатляващи професионални спортисти от клуб по калистеника и стрийт фитнес, циркови актьори и самобитни рап изпълнители. Феновете на предаването ще разпознаят веднага и един култов образ от предишни сезони, който ще върне някои леко неудобни спомени на Катето Евро.

Кой е първият участник със златен бутон, който ще се бори за голямата награда през този сезон от 90 000 лв. и на кого Вергов и Цитиридис ще крещят "Не" с пълно гърло, ще стане ясно тази неделя, от 20:00 ч. по bTV.


