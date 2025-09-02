ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Най-новата звездна сватба е факт. Булките са две, младоженци няма
Сватбата бе пълна изненада – булките носеха дизайнерски тоалети от Louis Vuitton, без да са ги виждали една друга предварително. Клои заложи на светлосиня рокля с воал и дълги ръкавици – своето "нещо синьо“. А след клетвата се преобрази в бяло сако и панталон, гарнирани с каубойска шапка. "Никога не съм си представяла традиционна рокля – и това съм аз“, призна актрисата.
Кейт се появи в класическа бяла рокля със сърцевидно деколте и воал тип "птича клетка“, а вечерта смени визията с панталон и бляскав корсаж от тюл. "Най-много се вълнувам от момента, в който ще се видим за първи път в роклите си“, сподели тя преди сватбата.
Двете са заедно от 2018 г. и вече седем години държат любовта си далеч от светлините на прожекторите. Слуховете за годеж тръгнаха през април 2024 г., когато фенове забелязаха пръстени на ръцете им в Дисниленд.
"Сега просто си даваме обещание по нов начин – важното е всеки ден да избираме една друга“, казва Клои. И го доказват – с любов, стил и без излишен шум.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1073
|
|предишна страница [ 1/179 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Почина легенда на Холивуд
08:38 / 02.09.2025
Зрители след снощното начало на новия "Ерген": Падение и подиграв...
08:31 / 02.09.2025
Григор Димитров с нова визия
19:35 / 01.09.2025
Как филмът "Следи от хора" обра всички награди за късометражно ки...
16:51 / 01.09.2025
Нова скандална водеща в "Преди обед", Зейнеб и Франциска - аут
09:43 / 01.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
През септември внимавайте с парите, не теглете необмислени кредити
12:25 / 31.08.2025
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
Роден е точно преди 59 години в наш град, чието име вече не е същото
20:23 / 31.08.2025
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS