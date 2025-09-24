ЗАРЕЖДАНЕ...
|Най-мощният тропически циклон в света удари Хонконг: Естествен язовир се срути, отприщвайки 68 милиона тона вода
В Хонконг огромни вълни потопиха някои пътища, жилищни сгради и хотели, намиращи се близо до брега.
Според властите в Тайван най-малко 14 души са загинали, а спасителите се опитват да намерят 129 други, които все още са в списъка на изчезнали, след като естествен язовир, задържащ наскоро образувано езеро, се срути, отприщвайки 68 милиона тона вода и наводнявайки близкия град Гуанфу.
Максималните пориви на вятъра достигнаха 168 километра в час.
