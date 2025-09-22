ЗАРЕЖДАНЕ...
|Най-красивата учителка в България зарадва социалните мрежи
Атрактивната преподавателка демонстрира впечатляваща форма и събра лавина от комплименти. Този път обаче Силвия не беше сама – компания ѝ правеха близки приятелки, с които сподели слънчеви моменти край морето.
Красавицата е съпруга на бившия национал по волейбол Тодор Скримов. Двамата са заедно от 2016 г., когато ги събират общи приятели, а само три месеца по-късно той ѝ предлага брак. Те се женят тайно през 2017 г., без шумни тържества и без официални публикации в социалните мрежи.
Същата година на бял свят се появява и дъщеричката им, а днес семейството съчетава родителските задължения с професионалните ангажименти и не крие, че намира време и за почивка край морето.
