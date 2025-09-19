"Най-красивата циганка", която е племенница на Цар Киро, е била шута на ергена Виктор Русинов

© Любовна драма, достойна за праймтайм скандал, разтърси света на риалитито! Грозденка Владова, която не крие, че е племенница на покойния Цар Киро и гордо се нарича "най-красивата циганка“, се оказа поредната жена, която спечели сърцето на Ергена Виктор Русинов – и първата, която му би шута.



Историята започва по време на участието им в уеб формата "Къщата на инфлуенсърите“, където страстта между двамата пламва буквално от първите епизоди, съобщава изданието "България днес“.



Грозденка открито признава, че е запленена от мачото, а Виктор не крие, че се радва да бъде обект на внимание. Но идилията не трае дълго – в битката за сърцето на Ергена се включва и тиктокърката Божидара, превръщайки ситуацията в истински любовен триъгълник.



"Как да не се кефя, когато две жени се бият за мен“, коментира ухиленият бодибилдър, наслаждавайки се на динамиката.



Въпреки страстната им афера, Грозденка наскоро призна в дебютния си подкаст "Джипси куиинс“, който води заедно с пиперливата си сестра Яница – звезда от "Хелс китчън“, че вече няма човек до себе си.



"Отскоро време няма човек до мен. Бившият ми приятел хората го познават. Само ще кажа, че е риалити ерген“, разкри красавицата, оставяйки феновете на форматите с нулеви съмнения – говори именно за Виктор Русинов.