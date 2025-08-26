ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Най-известното хлапе става на 45 години
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:47Коментари (0)449
©
Маколи Карсън Кълкин е американски актьор. Той е третото от общо седем деца в семейството на бившия актьор Крис Кълкин и Патриша Брентръп. Като малък е известен с псевдонима "Мак“. Роден е на 26 август 1980 година.

През 1984 г., едва 4-годишен, той прави своя дебют на Бродуей в редица шоута. През 1985 г. участва в сериала "Среднощен час“. Следва участие в "Еквалайзер“ през 1988 г. Същата година се снима в първия си филм – "The Rocket Gibraltar“.

След още няколко участия, на 10-годишна възраст, получава най-известната роля в кариерата си – тази на Кевин Маккалистър във филма "Сам вкъщи“. За нея е предложен от сценариста Джон Хюс, а режисьорът Крис Кълъмбъс веднага решава, че е идеален за ролята. Лентата се оказва неочакван успех, донасяйки приходи от 300 милиона долара само в САЩ. Това е и първата телевизионна изява на малкия му брат Киеран Кълкин, който играе Фулър, един от братовчедите на Кевин Маккалистър. Следващата му роля е в "Моето момиче“ (1991), в който е първата екранна целувка на Кълкин, в случая с актрисата Ана Клъмски.

През 1992 г. излиза продължението "Сам вкъщи 2“, което не отстъпва по успех на първата част. Едва през 1993 г. му се отдава възможността да играе роля, различна от стереотипните положителни образи, които са му давани. В "Добрият син“ (1993) той се превъплъщава в отмъстителен психопат. Известността му расте, а с това и хонорарите му. С годините обаче визията му се изменя, а с това и начинът, по който го възприема публиката. През 1994 г. участва в "Превъзпитай татко“ и "Ричи Рич“, но и двата филма не постигат особен успех, макар че за тях той получава 8 милиона долара.

Навлязъл вече в пубертета, Кълкин изгубва детската си визия, с което и голяма част от интереса на зрителите. Напрежението около него оказва влияние и върху родителите му, които през 1995 г. се развеждат. Стига се до съдебна битка между родителите за попечителските права, които в крайна сметка са спечелени от майка му. Следват общо 8 години отсъствие от големия и малкия екран.

През 2010 г. той става наркозависим. През 2012 г. приема свръхдоза с хероин в опит да се самоубие, но е спасен.


Още по темата: общо новини по темата: 1000
25.08.2025 Новата любов на Карлос Насар няма да се задържи дълго в обятията му
25.08.2025 Честито! Човек на Слави Трифонов празнува днес!
25.08.2025 НПО: За втора година "Игри на волята" унищожава дюни и растения на известен плаж!
24.08.2025 Мария Бакалова: Един добър ден
23.08.2025 Лайнъл Ричи стана жертва на нагъл обир
23.08.2025 Forbes: Роджър Федерер стана вторият милиардер в тениса
предишна страница [ 1/167 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Велика журналистка днес става на 78
07:58 / 26.08.2025
Изненадваща сватба във фамилия Стораро! Емрах е!
22:00 / 25.08.2025
В "Дианабад" пуснаха парно
21:17 / 25.08.2025
Експерт: Почти 2 пъти по-скъпо е да си направиш зимнина в буркани...
20:21 / 25.08.2025
Мъртвешка глава е заснета на наш плаж
17:28 / 25.08.2025
НПО: За втора година "Игри на волята" унищожава дюни и растения н...
16:01 / 25.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
20:00 / 24.08.2025
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
09:45 / 24.08.2025
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Много богат българин, за когото почти никой не е чувал нищо, днес празнува
Много богат българин, за когото почти никой не е чувал нищо, днес празнува
19:35 / 24.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
11:51 / 24.08.2025
Проф. Рачев: През последните години първият есенен месец все повече и повече прилича на летен
Проф. Рачев: През последните години първият есенен месец все повече и повече прилича на летен
15:28 / 24.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2025
Лято 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Първа лига сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: