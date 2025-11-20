ЗАРЕЖДАНЕ...
|Най-известните братя влизат в "Пееш или лъжеш"
До постоянния панел от съветници Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов ще седнат едни от най-разпознаваемите гласове на България: винаги усмихнатата Тони Димитрова и неповторимият Веселин Маринов. Комбинацията от техния музикален усет, професионализъм, енергия и чувство за хумор ще съпътства Братя Аргирови през цялото време.
Преди да се качат на сцената на музикалното предаване гост звездите издават, че няма да се доверяват изцяло на панела: “Ще разчитаме донякъде на тяхното мнение, но най-вече ще вярваме на своята интуиция. Не се знае обаче дали и нашите познания няма да ни подведат" – коментират те пред камерата на “На кафе" в специалната рубрика на Елизабет Методиева. А какво ще стане, ако двамата братя не споделят една и съща гледна точка? - “Ще измислим нещо. Ние винаги сме на различно мнение и сме свикнали лесно да достигаме до консенсус" – допълват те.
В неделната вечер на сцената на “Пееш или лъжеш" ще се изправят осем нови участници, сред които Актрисата, Баш Майсторката, Зумба Инструкторката и още няколко колоритни персонажа, готови да заблудят не само зрителите пред екраните, но и хората, за които музиката е живот от десетилетия. Ще се подведат ли Братя Аргирови, Тони Димитрова и Веселин Маринов?
Гледайте в “Пееш или лъжеш" тази неделя от 20:00 ч. по NOVA.
