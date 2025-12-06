ИЗПРАТИ НОВИНА
Най-четената ни писателка откри рая
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:43
©
Авторката на бестселъри Мария Лалева трудно е издържала самолетния полет до екзотичните Филипини без цигара. "Открих рая на Филипините. Този свят е магия!", споделя тя.

Тя е заедно със свои приятели като режисьора Иван Кирилов, с когото през 2017 г. заедно заснеха филма "Дамасцена". 

"Полетът беше тежък за мен. Не знам как издържах 10 часа без цигара. Но си заслужава да попаднеш на място като Филипините, за да осъзнаеш, че обичта между хората съществува и за нея всички останали трябва да знаем и да я съпреживеем", коментира Мария.


