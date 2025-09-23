ЗАРЕЖДАНЕ...
|На Валери Григоров въобще не му дреме за Мария Бакалова
Цяло лято каскадьорът и риалити герой се забавляваше на макс и си вдигаше адреналина със скокове с парашут и от яхти в открито море, както и с препускане с мотори в пресечени местности.
Наследникът на шампионката Мария Гроздева обяви във видеото, че е щастлив с това, което има, и го очакват още много приключения.
