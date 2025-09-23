На Валери Григоров въобще не му дреме за Мария Бакалова

© Един от най-нацепените БГ ергени - Валери Григоров, помести тези дни клипче как шляпа бос по асфалтирана пътека близо до местността Бай Кръстьо на Витоша, пише България Днес. Бившето гадже на Мария Бакалова върви бодро и си свирука, демонстрирайки, че не дава пет пари за знаменитата си екслюбима.



Цяло лято каскадьорът и риалити герой се забавляваше на макс и си вдигаше адреналина със скокове с парашут и от яхти в открито море, както и с препускане с мотори в пресечени местности.



Наследникът на шампионката Мария Гроздева обяви във видеото, че е щастлив с това, което има, и го очакват още много приключения.