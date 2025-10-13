ИЗПРАТИ НОВИНА
На 92 по къси панталони, защо не
Джоан Колинс винаги е впечатлявала с бляскави тоалети, а сега отново показа, че възрастта не е пречка за стилна визия. Тя успя за пореден път да впечатли феновете си с безупречен тоалет и категорична увереност. 

Стил и класа

92-годишната звезда е присъствала на рождения ден на дъщеря си, писателката Тара Нюли, с бели ленени къси панталони. Визията ѝ включва още черно-бял кафтан с абстрактен десен, обувки с капси, големи обеци и широкопола шапка. Аксесоарите са допълнени от дълго колие, а косата ѝ - прибрана в ниска опашка. Към снимките тя добави емоционално послание:  

"Пожелавам на красивата ми и талантлива дъщеря да бъде много щастлива!" 

Модният и бюти редактор на HELLO!, Лаура Сътклиф, коментира аутфита й със следните думи:

"Джоан Колинс изглежда абсолютно невероятно в къси панталони на 90+ години. Няма причина да не го правите и вие с напредването на възрастта. Ключът тук е, че тя се грижи за кожата си – видимо използва хидратиращи продукти, което прави кожата ѝ мека и гладка. Най-важното е увереността – тя е отличен пример как да носите шорти на всяка възраст.“

Преди това Колинс бе забелязана в Лондон заедно със съпруга си Пърси Гибсън. Двойката присъстваше на събитието Marie Antoinette Soiree на Маноло Бланик в Burlington Arcade. Там Джоан бе облечена в класическа черна визия: пайетена миди рокля, полупрозрачни черни чорапогащи, ниски токчета и чанта на точки.

Със своите смели и същевременно елегантни визии, Джоан Колинс продължава да вдъхновява поколения жени. Независимо дали става дума за летен аутфит с шорти, или за официално събитие, тя показва, че стилът е въпрос на отношение, а не на възраст, пише Ladyzone.


