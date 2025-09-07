ЗАРЕЖДАНЕ...
|На 87 той се завръща по телевизията
"На 2 септември си бяхме само двамата с Вихра вкъщи. Не излязохме на заведение, понеже времето беше много горещо. Хапнахме и изпихме по чаша вино за мое здраве. За съжаление, децата и внуците не можаха да дойдат, тъй като си имаха други ангажименти", сподели ветеранът в разговор с наш репортер. И допълни, че и той, и половинката му са в добро здраве и се наслаждават на живота.
Само седмица преди личния си празник Петър Вучков имаше и служебен ангажимент. Една от водещите компании за хранителни добавки го поканила да участва в рекламата на хитовия си продукт за кости и стави. Видеото бе заснето в студио, а дипломирания актьор влезе в обичайната си роля на водещ на телевизионно състезание. Рекламата се завърта по телевизиите още от началото на следващата седмица, научи "Уикенд".
Коментари (0)
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
