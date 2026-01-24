На 65 тя все още е в спомените на зрителите с култови роли в киното

© Актрисата Настася Кински навършва днес 65 години. Тя е родена на 24 януари 1961 година в Берлин. Баща на Настася е актьорът Клаус Кински, но той се развежда с майка ѝ Рут Бригите Накжински през 1968 г. Настася е открита за киното от Вим Вендерс, който я вижда в дискотека, когато е на 14 години. Той й дава роля във филма "Погрешно движение" от 1975 г., който печели германска награда за най-добър актьорски състав. В този филм тя играе нямо момиче.



След това актрисата се снима още в няколко негови филма, най-известен от които е "Париж, щата Тексас". Известна е с ролите си във филмите "Местопрестъпление: Матура“, "Остани какъвто си“,



През 1976 г. Роман Полански й предлага фотосесия за сп. "Вог", а през 1979 г. я снима във филма си "Тес", който печели няколко награди "Оскар". Този филм поставя началото на нейната популярност. Настася Кински получава "Златен глобус" за пробив на годината за ролята си в "Тес".



Във филма на Франсис Форд Копола "One from the Heart“, тя играе циркаджийката Лейла. През 1983 г. във филма "Пролетна симфония" е пианистката Клара Вийк. За тази роля получава германската филмова награда - Bundesfilmpreis. В "Der Mond in der Gosse“ играе момиче от горната класа на обществото, влюбено в работник на дока, игран от Жерар Депардийо.



През 1984 г. "Париж, щата Тексас“ на Вим Вендерс я превръща в световна знаменитост и е най-успешният филм в кариерата ѝ. Въпреки, че е много известна в Европа, тя не успява да постигне големи успехи в Холивуд. Последното участие на Кински е във филма на Дейвид Линч "Вътрешна империя" през 2006 година.