ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
На 56 - супер секси и в топ форма
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:47Коментари (0)277
©
Дженифър Анистън впечатли феновете си с изваяна фигура в новата си кампания за фитнес системата Pvolve, с която актрисата си партнира от 2023 г.

В промоционално видео, публикувано в Instagram в сряда, 56-годишната звезда от "Приятели“ позира по време на фотосесия с тежести, тренира с еластични ленти и се забавлява с приятели, като рекламира новата есенна инициатива на бранда — Strong for Fall Challenge и пакета Longevity Bundle.

Кадрите, заснети под звуците на песента “Little Bitty Pretty One", показват Дженифър Анистън в отлична форма — с плосък корем и изваяна мускулатура. Тя сменя няколко спортни визии, включително черен клин с къс топ, спортен сутиен с ниско падащи панталони и лавандулов екип за йога.

"Есенният Pvolve Challenge е тук и ще се радвам, ако се присъедините към нас,“ написа актрисата в описанието към видеото, като добави, че с участието си хората подкрепят фондацията Women in Medicine, която финансира научни изследвания в областта на женското здраве.

Публикацията предизвика бурна реакция сред феновете ѝ, които не скриха възхищението си от физическата ѝ форма. Коментари като "Тя изглежда невероятно — силна, уверена и сияйна“ и "Перфектният баланс между сила и елегантност“ бяха сред най-често срещаните в социалните мрежи.

В прессъобщение, разпространено от Pvolve, се посочва, че новата кампания акцентира върху значението на "мускулното здраве като ключ към дълголетието“ и насърчава жените да възприемат фитнеса не като краткосрочна цел, а като "дългосрочна инвестиция в сила, стабилност и жизненост“.

"Тренировките за сила промениха напълно начина, по който се движа, чувствам и функционирам. Програмата на Pvolve е съществена част от изграждането на реална сила,“ коментира самата Дженифър Анистън в официалното изявление на марката.

Актрисата, известна и с ролята си в сериала The Morning Show, от години споделя с последователите си детайли от своите тренировъчни навици. В интервю за People още през 2023 г. тя посочи, че методът Pvolve е "единственият тип тренировка, който наистина е трансформирал тялото ми, без да ме плаши или натоварва прекалено“.

Главният треньор на Pvolve, Дани Колман, потвърждава, че Анистън е изключително постоянна и дисциплинирана. "Дженифър е последователна, всеотдайна и винаги мотивирана — тя не просто представлява бранда, а живее неговата философия,“ коментира Колман пред Page Six Style.


Още по темата: общо новини по темата: 1793
17.10.2025 »
17.10.2025 »
17.10.2025 »
17.10.2025 »
17.10.2025 »
17.10.2025 »
предишна страница [ 1/299 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Проучване: Хибридните автомобили замърсяват почти като старите ко...
09:54 / 17.10.2025
Meteo Balkans: Много дъжд през следващите 6 часа
09:06 / 17.10.2025
Анджелина разкри още подробности от скандалите с Брад Пит
08:45 / 17.10.2025
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар сл...
08:17 / 17.10.2025
Днес не трябва да взимате пари назаем - трудно ще ги върнете
07:56 / 17.10.2025
Шеф Петров за Стефан Ботев: Беше облечен като овчар и имаше 220 л...
21:08 / 16.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
22:16 / 15.10.2025
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
10:41 / 16.10.2025
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
11:19 / 15.10.2025
Иво Сиромахов заминава
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта
Нова звездна сватба на хоризонта
16:17 / 15.10.2025
Разводът май няма да им се размине
Разводът май няма да им се размине
16:33 / 15.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Проблеми с междуселищните автобуси до Пловдив
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: