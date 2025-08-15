© виж галерията Невероятната Есил Дюран се пусна по бански от плажа със снимки в социалните мрежи.



56-годишната изпълнителка певица, че е в невероятна форма по бански и слага в малкия си джоб доста млади колежки - не само гласово, но ги "бие“ и по изваяно тяло.



Тя показа, че може да изглежда шик и по бански с предизвикателните снимки, за да привлече повече внимание към най-новия си проект.



"Мили мои, често ме питате кога ще чуете нещо джази в мое изпълнение. Ето голямата новина - на 4 септември ще бъдем в джаза заедно с моята голяма вдъхновителка Камелия Тодорова и талантливата във всички посоки Милица Гладнишка! Един съвместен концерт, който така ме вълнува, че трудно оставам на едно място“, заяви Есил Дюран.