ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|На 56 - шик и по бански
56-годишната изпълнителка певица, че е в невероятна форма по бански и слага в малкия си джоб доста млади колежки - не само гласово, но ги "бие“ и по изваяно тяло.
Тя показа, че може да изглежда шик и по бански с предизвикателните снимки, за да привлече повече внимание към най-новия си проект.
"Мили мои, често ме питате кога ще чуете нещо джази в мое изпълнение. Ето голямата новина - на 4 септември ще бъдем в джаза заедно с моята голяма вдъхновителка Камелия Тодорова и талантливата във всички посоки Милица Гладнишка! Един съвместен концерт, който така ме вълнува, че трудно оставам на едно място“, заяви Есил Дюран.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 886
|предишна страница [ 1/148 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Велика българка днес става на 87, но официалната й рождена дата е...
15:51 / 15.08.2025
Определиха българското предложение за "Оскар"
12:29 / 15.08.2025
Борислав Лазаров влиза в новото риалити като участник
09:57 / 15.08.2025
Габи Руменова с трогателна история за духовните ни устои
09:50 / 15.08.2025
Къци Вапцаров с изумителна история от нашето море
08:05 / 15.08.2025
Краткотрайната памет пази информацията до 30 секунди
23:03 / 14.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
16:55 / 13.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Баба Ванга: Черно море ще достигне Сливен
17:33 / 14.08.2025
Те нямат сватба, но отбелязват годишнината си
14:13 / 13.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS