Холивудската актриса Камерън Диас и съпругът ѝ Бенджи Мадън посрещнаха своето трето дете – сина им Наутас Мадън, споделяйки щастливата новина в социалните мрежи. Двойката с вълнение съобщи за новия член на семейството, подчертавайки, че децата им са здрави и щастливи.

Новината за раждането на Наутас бе потвърдена чрез публикация в Instagram, видя Plovdiv24.bg. Музикантът Бенджи Мадън сподели изображение на кораб, което символизира значението на името на новороденото – "моряк, навигатор и пътешественик“, описващ човек, който не се страхува от непознатото.

Диас и Мадън, които са семейство от 2015 г., вече отглеждат 6-годишната си дъщеря Радикс и двегодишния си син Кардинал. Подобно на по-големите им деца, Наутас също е роден чрез сурогатна майка. Родителите остават последователни в решението си да не споделят снимки на децата си в публичното пространство от съображения за сигурност.

В скорошно интервю 53-годишната актриса сподели, че майчинството е най-добрата част от нейния живот, въпреки че признава с хумор новото напрежение пред себе си – желанието да доживее до 107 години, за да има енергията, от която се нуждаят децата ѝ. Припомняме, че Камерън Диас се отказа от кариерата си на катриса в името на семейството и децата.