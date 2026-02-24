На 41 той най-накрая се кротна

© След поредица от пропадания и скандални изцепки, Явор Бахаров, който този юли ще празнува 41-вия си рожден ден, най-сетне се кротна. Заслуга за това има и половинката му Рая Пеева. Двамата са заедно вече от 9 години, като любовта имаше своите бурни периоди, а и няколко раздели или поне така се говореше.



Премеждията във връзката им вече са категорично в миналото. Днес актьорите са сгодени и живеят в хармония. Явор пък е загърбил пороците и се е фокусирал върху връзката си с Рая и работата си. Все пак той продължава да е нащрек, за да не кривне пак от правия път.



"Честита годишнина, любов моя. Все още избирам нас... и винаги ще е така. Най-доброто предстои. Обичам те!“, написа Рая на 20 януари в инстаграм към поредица от кадри с Явор. Двамата живеят вече от доста време заедно, но за годежа им се разчу едва преди няколко месеца. И така се сложи край на спекулациите, че актьорите преминават през нова криза във връзката си.



Наред със силната им любов, периодично се е говорило и за бурните им отношения, провокирани от ревност, и довели до няколко раздели в миналото. При своя медийна изява наскоро Явор призна, че е изключително ревнив, но Рая е дори по-ревнива. Така че отношенията им невинаги са били цветущи. Актьорите обаче устояха и днес пак са заедно.



Рая подкрепяше Явор и в най-мрачните му периоди, когато той имаше проблеми със закона и беше подложен на огромен натиск. През 2020г. актьорът получи една година условна присъда с 4 години изпитателен срок, след като беше хванат в Банско зад волана с алкохол в кръвта, както и под въздействието на марихуана и кокаин. Тогава беше припомнено, че не му е за първи път. През 2016 г. той пак беше съден за шофиране след употреба на алкохол. Явор пак получи условна присъда от 6 месеца с 3 години изпитателен срок. Актьорът е имал сблъсък със закона и по друг повод – хулиганство. През 2022 г. малкият брат Бахаров за последно прикова вниманието по неприятен повод. Той беше хванат от органите на реда с марихуана. Актьорът определи случая за "незначителен“. Разследването беше прекратено, защото намереното у него вещество било съвсем малко и можело да бъде възприето като подходящо за "лични нужди".



След този случай, Явор не се е прочувал с друг, така че явно наистина е поел по нов път в живота си. Отне му не малко време. Премеждията за актьора започнаха още през 2011 г. Явор вече се беше прочул покрай сериала "Стъклен дом“, който се излъчваше по Би Ти Ви. Екранният Хари беше в разцвета на младостта си, а вече беше финансово стабилен, търсеха го от различни театри, канеха го в тв предавания. И младият човек, признавал е той, се заблуждава, че това е само началото. Не разбира, че приказката ще трае, докато сезонът на сериала, в който участва, се излъчва по телевизията. И после всичко си идва на мястото.



Само че тогава той не го осъзнавал. Оказал се неподготвен за славата, което по-късно преляло в шок, заради внезапната загуба на баща му. Явор не се оставил да изживее мъката си. Опитал да продължи напред, като отвличал вниманието си с работа. Само че емоционално никак не се чувствал добре. Може би тъкмо на тази криза се дължат и пропаданията му, допускал е самият той. Изразявал е съжаление за грешките си, както и за притеснението, което е причинил на близките си. Днес Явор не се оставя да сгреши. Внимава много. Не е отказал алкохола, например, но си го позволява само за наздравици.



Актьорът е силно емоционален, което също понякога му пречело, най-вече в управлението на гнева. Най-много го ядосвал от несправедливостта. Наскоро Бахаров призна, че се е случвало да прибързва с реакциите си – избухвал, обиждал и даже псувал предимно, докато шофирал. После съвестта го глождела, че се е държал грубо. Преживявал болезнено тези си изблици и се укорявал за импулсивността си. Явор съзнавал, че трябва още да работи по управлението на гнева си. Поне нямал проблем да се извинява. И бил честен в извиненията си.



Проблемите, които актьорът имаше, очаквано се отразиха и на професионалната му заетост. Явор обаче успя да си стъпи на краката, с подкрепата на брат си Захари и, разбира се, половинката си Рая. Актьорът постигна голям успех с колегите си Бойко Кръстанов, Даниел Пеев и Димитър Захариев с комедията "Отчаяни съпрузи“. За първия моноспектакъл на Явор – "Трима крале“, също има само положителни отзиви.



На стабилност и позитивни емоции актьорът се радва и в личен план. Откакто заздравиха връзката си и се сгодиха, Явор и Рая живеят в любов и разбирателство. Актьорът даже е признавал, че именно тя е жената, с която би искал да остарее. Нищо че майка й откровено не го харесва и дори не крие това.



Не винаги им е лесно, защото и двамата са актьори. Все пак и позитивите от това, че са в една професия не са малко. Обсъждат работата си, проявяват разбиране, когато са под напрежение преди премиера в театъра, и много си помагат.