На 32 с нова визия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:23
©
Актрисата Даяна Ханджиева пострига косата си на 32-ия си рождения си ден. Това сподели тя с видео в социалните мрежи, на което показва всички стъпки във фризьорския салон, за да се добере до новата си визия. На празника си тя пише, че се чувства като "преродена" от новия изглед на косата си.

"Тази година за рождения си ден реших да се "преродя" и да си резна косата така, както никога не съм се осмелявала преди. Да дам едно свежо и значимо начало на 32-те си години. И колко хубав множествен подарък се получи, за мен - необходима промяна и удовлетворение, а за някоя жена, водеща трудна битка в момента - хубава перука за връщане на духа и самочувствието", написа Ханджиева в публикацията си, пише "България Днес".


Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

