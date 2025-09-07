ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|На 22 тя задмина майка си по красота
Рая е вече на 22 години и е истинска красавица. За разлика от много популярни наследнички, които се наблъскаха с филъри и силикон още преди пълнолетието си, щерката на Ивайла е напълно естествена. Явно Бакалова се е справила добре с възпитанието на наследницата си.
Въпреки че майка й е била една от най-красивите българки, а баща й е сред богатите бизнесмени в страната, Рая не се състезава с тях за внимание, а страни от медиите и си е заключила профилите в социалните мрежи.
"Ти не си просто дъщеря – ти си моето вдъхновение, моята нежност, моята гордост. Гледах те как растеш – смела, умна, чувствителна, силна... и зная, че светът става по-добро място, щом те има в него. Благодаря ти, че си толкова прекрасна, грижовна и нежна по-голяма сестричка на малката ни Вяра. Очите светят, когато те види, и с теб тя расте с примера на доброта, топлина и любов. Желая ти живот, който да те кара да сияеш отвътре. Любов, която да ти дава крила, а не окови. Приятели, които да виждат душата ти. И смелост винаги да следваш сърцето си – дори когато пътят изглежда несигурен" – написа гордата майка по повод последния рожден ден на момичето.
Припомняме, че Ивайла Бакалова забременя с Рая само година след спечелването на титлата "Мис България". Двамата с Румен Вълка никога не сключват брак, а се разделят малко след раждането на детето. Бизнесменът обезпечава любимата си и дъщеря им с апартамент в центъра на София и тлъста месечна издръжка от 10 000 лева, която плаща и до днес. Не е ясно дали момичето поддържа връзка с баща си, или се чуват само по празници. Румен Вълка никога не е давал интервюта, Ивайла Бакалова не говори за бившия си, а си гледа новото семейство с Веселин Денков – Брадата и дъщеря им Вяра, пише HotArena.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1135
|предишна страница [ 1/190 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни н...
09:37 / 07.09.2025
Кървавото пълнолуние на 7 септември засяга всяка една зодия
07:38 / 07.09.2025
Софи Маринова със скъп подарък от "Мисис Баба"
07:30 / 07.09.2025
Празникът на 7 септември, кого почитаме?
07:26 / 07.09.2025
Ще става ли за плаж, ето какво показва днешната прогноза
07:19 / 07.09.2025
Утре ще се състои канонизацията на 15-годишния "инфлуенсър на Бог...
20:49 / 06.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НАП започва да праща писма
17:12 / 05.09.2025
Експерт: Крадците разпознават домовете без аларма по надписа "Зло куче"
09:25 / 05.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS