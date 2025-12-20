ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|На 21 декември почитаме светица, хиляди празнуват имен ден
Тя е християнска мъченица, живяла през III век във Витиния (Мала Азия).
Според нейно житие тя била дъщеря на знатни и богати родители езичници и била сгодена за момък на име Елевсий, който също бил езичник от знатен род. Отказала обаче да се омъжи за него, тъй като била християнка и не искала да свърже живота си с идолопоклонник. Елевсий се опитал да я убеди да се отрече от вярата си, но молбите му били безуспешни.
Когато научил за случилото се, бащата на Юлиания се отнесъл към нея с голяма жестокост и я дал да я съди Елевсий, който по онова време бил управител. По негово нареждане Юлиания била подложена на многобройни мъчения, но не се отрекла от вярата си.
Мнозина (според житието – 630 души) от свидетелите на изтезанията също приели християнството, впечатлени от духовната сила на Юлиания, която оставала непреклонна пред своите мъчители. Всички те били посечени с меч. Накрая самата Юлиания също била обезглавена. Това станало около 290 г.
Счита се, че нейното име и деяния се свързват най-вече с целомъдрието.
Имен ден днес празнуват: Юлиана, Юлиан, Юли, Юлия, Юлиян, Юлияна, Юлка.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Васил Найденов: Авантюри имах непрекъснато. Грехота е!
20:13 / 20.12.2025
Нана Гладуиш готова да води "Съдебен спор" отново: Жоро, обичам т...
12:03 / 20.12.2025
От днес всичко в живота на 4 зодии започва да застава на мястото ...
07:45 / 20.12.2025
Голям празник е днес, не се ходи на гости и се посреща "полазник"...
07:04 / 20.12.2025
Трима късметлии спечелиха чисто нови BMW 318i от А1
14:38 / 19.12.2025
Нов гръм в bTV: Златимир Йочев също аут от телевизията!
12:40 / 19.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
41 години брак и две осиновени деца
17:22 / 18.12.2025
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
Тя се отказа от слава и кариера в името на помощта за деца в нужда
15:14 / 18.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS