ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|НПО: За втора година "Игри на волята" унищожава дюни и растения на известен плаж!
Ето какво още се казва в становището им:
"Защитените бели дюни са изравнени, а поне две растения от Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие са унищожени - морски ветрогон и крайбрежен астродаукус. Astrodaucus littoralis е едно от най-редките растения в България - критично застрашено според Червената книга.
На сателитните снимки се вижда как между декември 2022 и септември 2024 по-голямата част от дюните са унищожени. Миналата година заснемането на Игри на волята на същото място (северно от къмпинг Космос) се осъществява през юни-август. Наша преверка днес установи, че унищожаването продължава!
Мястото е в зона А по Закона за устройството на черноморското крайбрежия и в две защитени зони по Натура 2000.
Надяваме са на съдействие от РИОСВ Варна и NOVA за възстановяване на щетите върху природата".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 997
|предишна страница [ 1/167 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Кардиолог: Трябва да спим минимум по 7 часа!
13:54 / 25.08.2025
Експерт по киберсигурност: Не си публикувайте децата в социалните...
12:12 / 25.08.2025
Вижте новия седмичен хороскоп от 25 до 31 август
06:00 / 25.08.2025
Промоциите на "Лидл" и "Билла" подвеждали потребителите, рискуват...
18:01 / 24.08.2025
Мария Бакалова: Един добър ден
14:02 / 24.08.2025
Forbes: Роджър Федерер стана вторият милиардер в тениса
23:06 / 23.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Честито на Боряна Калейн
08:32 / 23.08.2025
Азис с признание за Мила Роберт
21:36 / 23.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS