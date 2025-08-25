© Фейсбук виж галерията За втора поредна година заснемането на Игри на волята: България унищожава дюни и защитени растения в м. МОРСКИ ПЛАЖ "ДУРАНКУЛАК - СЕВЕР 1". За това сигнализират от Неправителствената организация "ЗаДаОстанеПРИРОДА".



Ето какво още се казва в становището им:



"Защитените бели дюни са изравнени, а поне две растения от Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие са унищожени - морски ветрогон и крайбрежен астродаукус. Astrodaucus littoralis е едно от най-редките растения в България - критично застрашено според Червената книга.



На сателитните снимки се вижда как между декември 2022 и септември 2024 по-голямата част от дюните са унищожени. Миналата година заснемането на Игри на волята на същото място (северно от къмпинг Космос) се осъществява през юни-август. Наша преверка днес установи, че унищожаването продължава!



Мястото е в зона А по Закона за устройството на черноморското крайбрежия и в две защитени зони по Натура 2000.



Надяваме са на съдействие от РИОСВ Варна и NOVA за възстановяване на щетите върху природата".