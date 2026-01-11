ЗАРЕЖДАНЕ...
|НИМХ: Бъдете внимателни и бъдете готови за виелици
При жълтия код трябва да бъдете внимателни за обширни области със сняг и/или лед на пътя. Възможни са ограничения при дейности на открито. Внимавайте когато вървите, карате колело или шофирате при заледени повърхности.
При оранжевия код трябва да сте готови за обширни области със сняг и/или лед, водещи до смущения на наземния, релсовия и въздушния транспорт, както и на дейностите на открито.
През следващото денонощие синоптичната обстановка в България остава усложнена. Снеговалежите ще продължат, а в Северна България и планинските райони снежната покривка ще нараства. Ще духа умерен и силен северозападен, в Източна България, север-североизточен вятър и с него по планинските проходи и в североизточните райони ще се създадат условия за виелици и навявания.
Валежи от дъжд ще има само в крайните югоизточни райони от страната. Застудяването ще продължи и температурите ще са почти без денонощен ход. Минималните ще са между минус 6° и минус 1°, а максималните ще са между минус 5° и 0°, по-високи в югоизточните райони. В София температурата ще е около минус 4°.
В планините ще е облачно, ветровито
По Черноморието ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, по южното крайбрежие - от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток, по-късно през деня - от северозапад. Максималните температури ще бъдат от минус 2° на север до 4° на юг. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-4 бала.
