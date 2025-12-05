Мъжът на Алена: Да, много пъти са опитвали да я убият

© Светлана Тилкова е давала астрологични съвети на Тодор Живков в началото на 80-те години, казва нейният съпруг Андрей.



"В по-младите си години Светла е била симултанен преводач от немски език на Тодор Живков. Давала му е съвети и като астролог. И не само на него“, върна се назад във времето Тилков.



"От януари 1983 до май 1984 г. комунистическата държава България е изпратила Алена да учи астрология и психоанализа в "Кеплер академия“ в Ню Йорк, когато за първи път среща своята учителка Линда Гудман. Това става лично с подписа на Тодор Живков. Знаем как беше в миналото, когато някой беше пускан в капиталистическа държава. Отношенията им са били като между партиен и държавен ръководител и преводач“.



Това, което ми е казвала Алена, е, че неукият, незавършил нищо Тодор Живков, е на светлинни години като държавническо мислене и мащаб от политиците, управлявали последните десетилетия България. Те по никакъв начин не могат да го достигнат. Човек от съвсем друг мащаб. Да, бърка думи, изразява се неправилно, преводачите трябва да му коригират изразите, за да не стане издънка... Но човек, който си е бил точно на мястото. И не го казвам с носталгия. Просто това бяха впечатленията на Алена. Не могат да му стъпят на малкия пръст съвременните политици. И за разлика от тях той не е крал. Докато сега повечето гледат по какъв начин да се облажат от кацата с меда“, обяснява Андрей Тилков.



И това, за което Алена никога не е говорила - тя и Людмила Живкова са били много близки. Но никога не е парадирала с този факт. Давала и е и астрологични съвети, говорили са на теми, свързани с незримия, но реален живот, неразбираеми за тогавашното общество.



"По думите на Светла Людмила е била изключителна личност. Духовна, прогресивна, както Светла казваше, личност, която България не заслужава“, разказва Тилков.



А какво е мислела най-известната ни астроложка за смъртта на Людмила Живкова, която и до днес е обгърната в мистерия? "Алена никога не мисли за нещо, тя знае. Ще отговоря по езоповски - Людмила беше Бяла лястовица не само в България, а и в целия комунистически блок, а белите лястовици никой не ги обича. Обществото ги убива“, загатна той.



Съпругът на Алена направи шокиращо разкритие пред медиите, че са опитвали да ликвидират Алена. "Да, много пъти са опитвали да я убият. Тя беше независим човек, който имаше свободата да говори каквото мисли. Независимо какви неприятности са й причинявали. Става дума за хора, които смятаха, че с възможностите си може да им попречи да постигнат своите цели.



Алена живееше едновременно в зримия и в незримия свят. За нея нямаше прегради, нямаше нищо скрито. Тя знаеше и "виждаше“. Хора като Алена не са случайни, те са пратеници от Вселената, тях не можеш да ги унищожиш, защото не са подвластни на човешките помисли и действия.



Преди 5-6 години тя ми сподели, че са платили на хора да съберат 111 врачки и магесници в България, които да направят верига. И с тази верига да унищожат, Светла. Тя го е "видяла“ и й беше смешно, че на някой може въобще да му мине през главата по такъв начин да я унищожи“, казва Андрей Тилков.



Не е тайна, че не един и двама политици през последните десетилетия са се допитвали за съвети.



Тя казваше, че ако се вслушат в нейните думи може да преведе слепец над пропаст без мост.



Имаше политици, които дълго време се съобразяваха с нейното мнение. Тя беше разочарована от Борисов. Защото, когато организираха през 2020 г. платените протести срещу него, Алена ясно му каза, че правителството няма да падне, но той трябва да мине по една тънка-тънка пътечка и да излезе на чисто, иначе няма да има следващо правителство на ГЕРБ. Опасна пътечка, която иска смелост, дръзновение. Само че това не се случи. Ако той бе направил правилните крачки да мине по тази невидима пътечка, нямаше да има управление на ПП-ДБ, нямаше да го има това подмолно действие на Радев с вдигнатия юмрук, нямаше да изживеем кризата, от която не сме излезли“.



И продължава: "Преди около 20 години Алена каза за Борисов, че той има кармичен дълг към България. И ще му бъде помогнато, за да изплати този дълг, но това не стана и виждаме на какво дередже е държавата. Защото Борисов подари два мандата на Румен Радев, като не излъчи за кандидат-президенти на ГЕРБ правилните хора. Всичко, което Алена написа за "Продължаваме промяната“ преди 5 години, то се случи. Тогава тя каза, че народът заслужава това, което има.



Ние с Алена можехме да живеем във всяка точка на планетата. Тя реши да остане в България, за да може да помогне. Много наивно, защото в България водещо е далавераджийството и безкрайната посредственост“, казва с тъга Андрей Тилков.



Алена винаги е знаела кога ще бъде краят й, разкрива още той: "В последния брой 300 на списанието "Кармичен кръг“, което излезе на 1 декември, беше написала - още на 10 ноември, че звездите я зоват обратно. В общи линии нещата се знаеха. Не е било изненада за мен. Беше ясно. Но за хората беше шок“. И казва, че 40-ият ден от кончината на Алена е точно на Рождество и в това със сигурност има нещо символично, пише HotArena.



"Светла почина буквално от преумора и изтощение от Ковида. През последните 6-7 години тя работеше без почивка, няма събота, няма неделя. "Работата е много, трябва да се свърши, да се свърши...“. Само че тялото й е земно.“