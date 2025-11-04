ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мрежата кипна: Габриела не вижда проблем в това!
Бижутерката и младият предприемач гостуваха в "Преди обед", след като снощи младежът от италиански произход беше изгонен от продукцията след серия от вербални атаки и наплюване към друг участник във формата - Орлин.
Въпреки многото критики, с които ги обсипват в социалните мрежи, днес двамата са щастливи. "Откакто сме излезли, живеем заедно, скоро правим половин година", заяви Джан-Микеле.
"Габриела е типичният пример доказващ, че в по-голямата си част жените, жертви на насилие, са си виновни сами. Невинаги е така, разбира се. Начинът, по който се държа с Орлин, с останалите и със самата нея, когато й се разсърди... е насилие.
То е вербално, но в някакъв момент става и физическо. И тя не вижда никакъв проблем в това. Това не е силен характер и принципи, а точно обратното, един слаб и комплексиран, психически неуравновесен млад човек. Който с годините ще става все по зле...", коментира зрител, около чието мнение обаче се обединяват доста хора.
