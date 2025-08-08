ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Морската вода ни дехидратира, какво е решението
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:38Коментари (0)0
© Plovdiv24.bg
Плуването в морето несъмнено е един от най-приятните начини да се охладим и отпуснем в горещ летен ден. Но веднага след потапяне в солената вода много от нас усещат нещо неприятно – кожата става суха и стегната, като че ли е опъната. Макар това чувство да е добре познато на мнозина, досега науката не беше дала ясен отговор на въпроса защо се случва.

Това се променя с ново изследване, публикувано в списанието Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, което разглежда физиологичните ефекти на солената вода върху кожата. Проучването е дело на екип учени, включително Гай К. Герман, който споделя, че темата го е заинтригувала именно защото не е била изследвана в детайли досега. Оказва се, че обяснението е много по-сложно, отколкото се е предполагало.

Какво се случва с кожата в солена вода?

Чрез лабораторни тестове върху кожни проби, изследователите установяват, че солената вода увеличава т.нар. "твърдост" на кожата, както и "стреса от изсушаване". Причината е солта, която извлича влагата от най-горния слой на кожата – стратум корнеум – и така тъканите стават по-сухи и по-стегнати.

С други думи, солената вода действа като естествен дехидрататор. След като излезете от морето, върху кожата остават микроскопични кристали сол, които продължават да изтеглят влага от вътрешността към повърхността. Но не само това – процесът също така нарушава структурата на протеините в кожата, което я прави по-лющеща се и уязвима. При често излагане на солена вода кожата може да стане раздразнена, възпалена и още по-суха.

Как да предпазим кожата си?

Дерматолозите имат няколко основни съвета за поддържане на кожата здрава след ден на плажа:

Овлажнявайте още преди да влезете във водата. Използвайте хидратиращ лосион на водна основа, който подсилва кожната бариера. След това нанесете слънцезащитен крем като последна стъпка.

Пийте достатъчно вода. Вътрешната хидратация е също толкова важна, колкото и външната грижа.

Избягвайте агресивни почистващи продукти. Те могат да отнемат естествените масла на кожата и да я направят още по-чувствителна.

Изплакнете се веднага след морето. Ако на плажа има душове, използвайте ги. Така ще отстраните солта преди тя да изсуши кожата ви още повече.

Хидратирайте отново след баня. Когато се приберете, се изкъпете с нежен сапун и нанесете овлажнител, докато кожата ви е още влажна – това спомага за задържането на влагата.

Плуването в морето остава любимо удоволствие за мнозина, но е добре да сме наясно как солената вода влияе на кожата ни. С правилна грижа и подходяща защита можем да се радваме на слънцето и вълните, без да се тревожим от неприятното усещане за сухота и опънатост след това, пише Edna.bg


Още по темата: общо новини по темата: 758
07.08.2025 "България търси талант" се завръща с нов сезон, ясно е кои ще са в журито
07.08.2025 Прецакване: Нисък хонорар за Маги Томова
07.08.2025 Фънки се топна в басейна на Коцето
07.08.2025 Тя отново предизвика фурор с появата си
07.08.2025 Дъщерята на президента лудна по промоции
07.08.2025 На 32 с нова визия
предишна страница [ 1/127 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
"България търси талант" се завръща с нов сезон, ясно е кои ще са ...
22:23 / 07.08.2025
Супермоделът Хайди Клум: Изхвърлям червеите от организма си
15:00 / 07.08.2025
Иван Драмов: Ванга рядко правеше това
09:21 / 07.08.2025
Скандалите и забраните за пеене на емблематични български песни н...
08:57 / 07.08.2025
Очаква се мечът на Дарт Вейдър да се продаде за 3 млн. долара
09:02 / 07.08.2025
Почина легендарен пианист, композитор и носител на "Грами"
07:43 / 07.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
13:17 / 07.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Предприемач: Цените на имотния пазар са изкуствено надути заради забавеното издаване на строителни разрешения
Предприемач: Цените на имотния пазар са изкуствено надути заради забавеното издаване на строителни разрешения
16:39 / 06.08.2025
Румънка: Много е скъпо при нас! Идвам до България и си зареждам хладилника с продукти за една седмица
Румънка: Много е скъпо при нас! Идвам до България и си зареждам хладилника с продукти за една седмица
09:28 / 07.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
Лято 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: