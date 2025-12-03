ЗАРЕЖДАНЕ...
|Моника Валериева излиза тайно от дома на бившия на скандална попфолк певица
Известно е, че скандалният бизнесмен е фен на италианската марка спортни автомобили и в гаража си има не един, а два автомобила на луксозния производител. Именно в един от тях позира Валериева с цел да потвърди слуховете за аферата.
За интимната връзка между двамата се заговори още миналия месец, след като Моника неведнъж е забелязвана да излиза от дома на Дзвера. Самият Миро лично я изпращал и посрещал на входа на жилището си в късните часове на нощта или рано сутрин.
Светски хроникьори обаче не отдават голямо значение на отношенията им и смятат, че става въпрос за мимолетна афера, на каквато са свикнали и двамата.
Факт е, че до момента единствената сериозна връзка на Валериева бе с фолк певеца Меди, с когото издържаха заедно близо 3 години. Ромският изпълнителен обаче редовно кръшкаше на Моника и в крайна сметка двамата се разделиха, а скандалната моделка се върна бързо към старите си навици.
