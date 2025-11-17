Мон Дьо всеки ден слага грим

© Мон Дьо е изключително суетен не само пред малкия екран, но и в ежедневието си.



Репортер на "Уикенд" засече журналиста из столичните улици, където той привличаше вниманието с добре подчертан тен и блестяща усмивка. Мариан, както се казва по паспорт светския изповедник, видимо бе с макиаж – фон дьо тен, пудра, руж и подчертана с черно брада.



Мон Дьо се забелязва отдалеч, но може би това е и целта му – да се откроява от тълпата.