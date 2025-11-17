ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Мон Дьо всеки ден слага грим
Репортер на "Уикенд" засече журналиста из столичните улици, където той привличаше вниманието с добре подчертан тен и блестяща усмивка. Мариан, както се казва по паспорт светския изповедник, видимо бе с макиаж – фон дьо тен, пудра, руж и подчертана с черно брада.
Мон Дьо се забелязва отдалеч, но може би това е и целта му – да се откроява от тълпата.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2264
|
|предишна страница [ 1/378 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Известен журналист, когото не сме виждали от години по телевизият...
08:16 / 17.11.2025
Ще ни удари силна магнитна буря
07:48 / 17.11.2025
Богдана Карадочева написа кърваво писмо на Васил Найденов
22:04 / 16.11.2025
Легендарен наш певец днес стана на 78 години
19:58 / 16.11.2025
Лили Иванова превзе Пловдив
19:23 / 16.11.2025
Почина Светлана Тилкова-Алена
15:16 / 16.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
26 години заедно, но са само приятели
15:21 / 15.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS