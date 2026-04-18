Тази неделя зрителите на Nova няма да видят традиционното емоционално интервю на Мариян Станков – Мон Дьо. Неговият "храм на историите“ ще остане тих в изборния ден, а самият журналист обясни решението си с вълнуващо послание в социалните мрежи.

Изборите не са спектакъл

"Тази неделя няма да има интервю. Няма да ме има и мен. Защото има дни, в които думите са излишни и защото човек трябва да избере – не тема, а страна“, сподели Мон Дьо със своите последователи в Инстаграм. Според него изборният процес не е шоу, а "огледало“, в което невинаги ни харесва това, което виждаме.

Призив за активност

Журналистът използва отсъствието си от екрана, за да отправи силен призив към гражданите да излязат и да гласуват. "Гласът не е жест. Гласът е присъда – над това, което сме били, и над това, което ще станем“, категоричен е той, информира Plovdiv24.bg. Мон Дьо призовава хората да участват във вота не за да променят света, а за да не позволят той да се случва без тяхното участие.

Кога се завръща?

Въпреки че няма да има свое авторско пространство в утрешния ден, светският хроникьор припомни на зрителите да следят изборния маратон на Nova, който започва още в 6:50 часа. Мон Дьо ще се завърне в ефир с ново емоционално интервю следващата неделя, когато политическите страсти ще са отстъпили място на човешките истории.