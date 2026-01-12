ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Мон Дьо: Никога повече
С драстичното си отслабване Мон Дьо се похвали още през лятото на миналата година, като подчерта, че го предприел осъзнато, без да мрънка, да се оплаква или да обвинява някого за натрупаните килограми. Тогава той изтъкна, че много хора се оправдавали с проблем с хормоните. Разбира се, Мон Дьо изключва тези, които наистина имат такъв. За всички останали обаче той подчерта, че не е до хормоните, а "до папкането". Така че журналистът предпочита да е честен със себе си, а и с последователите си в социалната мрежа.
Горд от постигнатата цел, Мон Дьо показа как е изглеждал преди да отслабне драстично. Сподели и кадри от тренировките си. Още тогава много известни личности и последователи го поздравиха. Някои пък изтъкнаха, че често са го виждали във фитнес залата. Самият Мон Дьо не скри задоволството си, че с дисциплина и усилия е свалил 40 кг.
От лятото досега той е отслабнал още, коментират в светските среди. Освен по-слаб, журналистът вече бил и по-спокоен и усмихнат. Самият той е признавал, че преди време е имал паник атаки, заради които потърсил помощ от психотерапевт. За петте години, в които работел със специалиста, Мон Дьо не само преборил паник атаките, а и променил живота си изцяло. Спрял с купоните, обърнал внимание на здравето си, а покрай това и на теглото си.
"Зарекъл съм се никога повече да не допусна да бъда дебелак", казва бургазлията.
Килограмите, които вече е свалил, Мон Дьо качил постепенно през годините, като причината била най-вече стрес. А не само "папкане", коментират в светските среди. Напрежението било голямо най-вече в периода, в който бил безработен. Това се случило през 2011 г. Мон Дьо вече бил познат най-вече като светски коментатор в предавания на Нова тв, както и като водещ и редактор в несъществуващата вече ТВ7, когато неочаквано останал без работа за цяла година. Журналистът така го закъсал, че се наложило да освободи квартирата си в София и да се върне при майка си в родния си град Бургас.
След тази една година, в която бил безработен, без пари и в пълна неяснота какво да прави, Мон Дьо бил поканен да стане продуцент в Нова тв. Не минало много време и журналистът получил златния шанс да прави интервюта за предаването "Събуди се" по Нова тв. Мон Дьо вярвал, че тъкмо в това е силата му, така че приемайки предложението, сбъднал мечтата си. Любопитна подробност е, че преди това журналистът споделял идеята си с някои хора в Нова тв, но никой не му обърнал внимание. Когато се отказал, смятайки, че няма да има възможност да се изявява на екран, Мон Дьо получил тази възможност, пише HotArena.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2957
|
|предишна страница [ 1/493 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Дара с нова визия: Някой да ме щипне, за да разбера, че е истина
12:57 / 12.01.2026
Рачков предложи брак, получи отговор
09:55 / 12.01.2026
Днес навършва 68, но от 36 години не живее в България
09:28 / 12.01.2026
Празнуват българки с красиви имена
07:58 / 12.01.2026
Преди година и половина роди третото си дете, а сега Росица Пейче...
18:46 / 11.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS