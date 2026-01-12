ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Мон Дьо: Никога повече
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:14Коментари (0)876
©
Мариян Станков-Мон Дьо посрещна новата година със затвърдени нова визия и навици. Журналистът, който прави емоционални интервюта с известни личности за предаването "Събуди се" по Нова тв, оказа се, е свалил над 40 килограма.

С драстичното си отслабване Мон Дьо се похвали още през лятото на миналата година, като подчерта, че го предприел осъзнато, без да мрънка, да се оплаква или да обвинява някого за натрупаните килограми. Тогава той изтъкна, че много хора се оправдавали с проблем с хормоните. Разбира се, Мон Дьо изключва тези, които наистина имат такъв. За всички останали обаче той подчерта, че не е до хормоните, а "до папкането". Така че журналистът предпочита да е честен със себе си, а и с последователите си в социалната мрежа.

Горд от постигнатата цел, Мон Дьо показа как е изглеждал преди да отслабне драстично. Сподели и кадри от тренировките си. Още тогава много известни личности и последователи го поздравиха. Някои пък изтъкнаха, че често са го виждали във фитнес залата. Самият Мон Дьо не скри задоволството си, че с дисциплина и усилия е свалил 40 кг.

От лятото досега той е отслабнал още, коментират в светските среди. Освен по-слаб, журналистът вече бил и по-спокоен и усмихнат. Самият той е признавал, че преди време е имал паник атаки, заради които потърсил помощ от психотерапевт. За петте години, в които работел със специалиста, Мон Дьо не само преборил паник атаките, а и променил живота си изцяло. Спрял с купоните, обърнал внимание на здравето си, а покрай това и на теглото си. 

"Зарекъл съм се никога повече да не допусна да бъда дебелак", казва бургазлията.

Килограмите, които вече е свалил, Мон Дьо качил постепенно през годините, като причината била най-вече стрес. А не само "папкане", коментират в светските среди. Напрежението било голямо най-вече в периода, в който бил безработен. Това се случило през 2011 г. Мон Дьо вече бил познат най-вече като светски коментатор в предавания на Нова тв, както и като водещ и редактор в несъществуващата вече ТВ7, когато неочаквано останал без работа за цяла година. Журналистът така го закъсал, че се наложило да освободи квартирата си в София и да се върне при майка си в родния си град Бургас.

След тази една година, в която бил безработен, без пари и в пълна неяснота какво да прави, Мон Дьо бил поканен да стане продуцент в Нова тв. Не минало много време и журналистът получил златния шанс да прави интервюта за предаването "Събуди се" по Нова тв. Мон Дьо вярвал, че тъкмо в това е силата му, така че приемайки предложението, сбъднал мечтата си. Любопитна подробност е, че преди това журналистът споделял идеята си с някои хора в Нова тв, но никой не му обърнал внимание. Когато се отказал, смятайки, че няма да има възможност да се изявява на екран, Мон Дьо получил тази възможност, пише HotArena.


Още по темата: общо новини по темата: 2957
12.01.2026 Мира Добрева окончателно се отказа
12.01.2026 Наум Шопов спря дъщеря си от училище
12.01.2026 Венета Райкова: Лека нощна закуска за 130 лева
12.01.2026 Тя се изпокара с всички в попфолка
12.01.2026 Рачков предложи брак, получи отговор
12.01.2026 Ергенът Калоян тръгна на доста интересни уроци
предишна страница [ 1/493 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Дара с нова визия: Някой да ме щипне, за да разбера, че е истина
12:57 / 12.01.2026
Рачков предложи брак, получи отговор
09:55 / 12.01.2026
Днес навършва 68, но от 36 години не живее в България
09:28 / 12.01.2026
Празнуват българки с красиви имена
07:58 / 12.01.2026
Преди година и половина роди третото си дете, а сега Росица Пейче...
18:46 / 11.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Галена срина рейтинга на bTV
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
20:29 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Екшън на Скобелева майка
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Агресия между шофьори в Пловдив
Евровизия 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: