Момче или момиче. Ергенка е бременна?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:04
©
Валерия Георгиева е бременна от възрастното си гадже Ваньо Алексиев. Победителката във втория сезон на "Ергенът“ е в шестия месец, разкриват източници, според които природозащитничката ще пази благата вест до момента на раждането.

Валерия, която е изключително суеверна на тази тема, крие коремчето в социалните мрежи или пуска стари снимки преди забременяването. На един от последните фотоси обаче не е успяла да прикрие добре издайническите следи и "трудното“ й положение се забеляза дори от последователите й.

"Момче или момиче ще е“, "Бременна ли си“, питат любопитни фенове.

А Валерия отговаря всеки път многозначително: "Кръстница ли искаш да ставаш“, "И ако съм бременна, това с какво ще промени живота ти“, с което само затвърждава съмненията.

Бившата на Ергена Евгени Генчев е във връзка с 62-годишния мултимилионер от близо 2 години, като в началото на 2025-а двамата се сгодиха. Свързва ги общата безвъзмездна любов към животните и най-вече – към кучетата. В дома си Ваньо Алексиев отглежда близо 10 четириноги заедно с тези, които са спасени от годеницата му.

Мултимилионерът и Валерия живеят в огромния му палат в кв. Бистрица, оценен на над 10 милиона евро. Алексиев разполага с частен самолет, с който често прави изненади на любимата си, а воаяжите им до луксозни дестинации в Европа са ежедневие.

Очаква се бебето да се роди догодина през януари. Ваньо има още едно дете от предишна връзка, пише Intrigi.bg.


