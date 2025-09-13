ИЗПРАТИ НОВИНА
Моден гаф: Георги Блажев и Драго Чая с еднакви в две различни телевизии
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:10 / 13.09.2025
©
Забавна модно съвпадение в ефира на родните телевизии развесели зрителите. Панелистът на "На кафе" Георги Блажев и гостуващият в "Преди обед" по Би Ти Ви - Драго Чая, се появиха по едно и също време облечени по идентичен начин.

Със своите шарени ризи в розово и лилаво двамата изглеждаха като копия, макар да бяха на екран в конкуриращи се предавания. Острото око на зрителите бързо улови любопитната прилика и снимките започнаха да се въртят в социалните мрежи.

Самият Георги Блажев с чувство за хумор сподели колажа в своя профил с коментара: "Чай малко...", подчертавайки забавната ситуация, пише "България Днес".


