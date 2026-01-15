ИЗПРАТИ НОВИНА
Моделка се похвали. Очаква второ бебе
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:19
©
Щастието в семейството на Нора Шопова расте! Красавицата, която за кратко имаше изяви и като синоптичка в телевизията, а по-късно стана и първата българка на корицата на световното модно списание Vogue, очаква второто си дете.

Радостната новина идва малко повече от две години след като Нора стана майка за първи път. В началото на декември 2022 г. тя роди момченце, което кръсти Вихрен.

Тогава Шопова сподели емоционално в социалните мрежи, че никога не се е чувствала по-пълноценна и щастлива, благодарейки за хилядите пожелания, които е получила.

Днес семейството се готви за още по-голямо щастие – този път Нора очаква момиченце, а от близки до нея става ясно, че бременността протича спокойно, а бъдещата майка се чувства добре.

Запознати коментират, че новината е дошла като истински подарък за семейството, пише "Блиц". 



Статистика: