ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Моделка се похвали. Очаква второ бебе
Радостната новина идва малко повече от две години след като Нора стана майка за първи път. В началото на декември 2022 г. тя роди момченце, което кръсти Вихрен.
Тогава Шопова сподели емоционално в социалните мрежи, че никога не се е чувствала по-пълноценна и щастлива, благодарейки за хилядите пожелания, които е получила.
Днес семейството се готви за още по-голямо щастие – този път Нора очаква момиченце, а от близки до нея става ясно, че бременността протича спокойно, а бъдещата майка се чувства добре.
Запознати коментират, че новината е дошла като истински подарък за семейството, пише "Блиц".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2997
|предишна страница [ 1/500 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Остров в Гърция предлага безплатно настаняване и 500 евро месечно...
11:56 / 15.01.2026
Ева Кикеревзова се завръща? Истината разкри самата тя
10:31 / 15.01.2026
Бившият мъж на новата на Рачков напомни за себе си
09:37 / 15.01.2026
VIP мамчетата на bTV и Nova тръгнаха заедно на разходка
09:10 / 15.01.2026
Днес за една зодия се отварят врати на нови възможности, друга тр...
07:05 / 15.01.2026
Честито! Хора с редки имена празнуват днес
06:50 / 15.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS