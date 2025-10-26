ИЗПРАТИ НОВИНА
Моделка най-сетне потвърди слуха, че вече е госпожа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:53
©
Бориса Тютюнджиева се е омъжила за любимия си – младият бизнесмен Марио Захаринов, с когото имат две дъщери. Не е ясно кога. Знае се само, че не е имало сватбен купон. 

"Имаме брак... Банкетът го пропуснахме“, сподели бившата моделка в "Преди обед“ по Би Ти Ви. Бориса гостува в предаването дни след 35-тия си рожден ден, който празнува на 11 октомври.

Тя най-сетне потвърди слуха, че вече е госпожа, макар и с голямо закъснение. Предположението, че бившата моделка и любимият й са сключили брак се появи още през 2020 г. Тогава Бориса беше бременна с голямата им дъщеря Магдалена. Бившата моделка съобщи радостната вест, че ще става майка с фотос. Последователите й в социалните мрежи тогава забелязаха не само наедрялото й коремче, а и венчалните халки, които с мъжа й носят.

Бориса от години не коментира слухове за себе си. Всъщност, откакто се задоми, бившата моделка старателно избягва медиите. Така че гостуването й в "Преди обед“ беше голямо изключение. Тъкмо в предаването на Би Ти Ви красавицата обясни, че отсъствала от медийното пространство, защото искала да се фокусира върху личния си живот.

"Цялата тази жълтория, която се изписа за мен в последните години, малко ме натовари психически. Имах нужда да се откъсна и да поема в друга посока“, сподели Бориса. Децата са й най-важни, така че бившата моделка искала да се отдаде на майчинството.

И все пак красавицата не е бездействала в последните няколко години. Тютюнджиева има бранд за бебешки аксесоари, с който продължава да се занимава и днес. Тя роди дъщеря си Магдалена през 2020 г., а второто момиченце в семейство се появи в края на 2024 г. и се казва Дима. В светските среди се предполага, че малката дъщеря на Бориса е кръстена на баба си по бащина линия – бившата шефка на НАП в София Димитрина Захаринова.

"Грижовна майка съм, но даваща пространство на децата си. Амбициозна съм“, сподели Бориса. Тя иска дъщерите й да се развиват и да са активни. Дима е още малка, но кака й Маги вече е пробвала редица спортове. Ходила е на художествена гимнастика и езда, а отскоро посещава школа по пеене.

Бориса не показва дъщерите си в социалните мрежи. Засега, макар и рядко, тя е споделяла обща снимка с Магдалена, като е закривала лицето й. Бившата моделка закрива лицето и на мъжа си Марио Захаринов – лепва му образа на Супер Марио от популярната игра. Бориса обаче подчертава, че не го прави, за да го крие. Всички знаели кой е мъжът й и можели да го видят в интернет. Заради шега между нея и любимият й, тя слагала образа на Супер Марио пред лицето му на снимки.

Бориса и Марио се сгодиха през 2018 г. във Флоренция. Захаринов е успешен бизнесмен, който се занимава с изграждането и отдаването под наем на търговски, офисни и складови площи. Младият предприемач участва в няколко фирми, в които заема различни длъжности. Марио Захаринов работи и с брат си Любомир Захаринов. Той е известен в публичното пространство като един от лидерите в онлайн хазартната индустрия у нас, както и с разваления си годеж с фолкпевицата Анелия.

Въпреки многото ангажименти, Захаринови намират време за пътувания. Бориса се похвали, че за рождения й ден с мъжа й са отишли на кратка, но пък романтична ваканция в Мадрид. Бабата, като не стана ясно точно коя, и бавачка гледали децата, докато младите родители се разхождали и разглеждали забележителности.

Бориса се похвали още, че бързо е възвърнала перфектната си форма, след раждането на малката си дъщеря. Бившата моделка го постигнала със суровоядство и тенис. Отделяла две седмици, в които ядяла само сурови храни, след което започвала ежедневни тренировки по тенис. Любим спорт й е от дете, така че тенисът за Бориса не е просто начин да влезе във форма, а удоволствие. За да поддържа фигурата си, красавицата се придържа и към друго правило - не яде въглехидрати и сладки изделия. Старае се да се грижи и цялото й семейство да се придържа към здравословно меню.


