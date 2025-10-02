ЗАРЕЖДАНЕ...
|Много напрежение във вилата на любовта
Сладката двойка Натали и Орлин са озадачени от ситуацията във вилата. Празен двор и много напрежение. Хаосът намира своето място дори и сред лукса.
"Има ново момиче, което явно има някакъв проблем", казва хореографката за новото попълнение - Виктория.
От своя страна Вики споделя за нападките, които е получила от Йовица относно местата за спане във вилата.
"Тук сме в имение. Вратите са отворени, но малко или много всеки иска уединение", категорична е Виктория.
Напрежението и нападките към Виктория се засилват с всяка изминала минута, пишат от Ladyzone.
