|Много добра и чакана новина за рибарите на Пловдив
Риболовът ще се осъществява от северната част на Гребния канал, като ще се допускат само граждани, които притежават валиден билет за риболов. Разрешава се ползването само на една пръчка на човек с максимум две куки на перо.
При осъществяване на риболова видовете толстолоб и бял амур трябва да се връщат обратно във водата, а останалите видове могат да се задържат до 3 кг на човек или до един екземпляр надвишаващ 3 кг. Контролът ще се извършва от представители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.
На територията на Гребния канал няма да се допускат моторни превозни средства. Важно е участниците да спазват обявения начален и краен час, да пазят чистота и да спазват обществения ред.
