Миската Антония Петрова отнесе голям хейт в социалните мрежи заради бебето
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:38
©
Преди точно година две акушерки от отделението по неонатология в Сливенската болница танцуваха с бебета в ръце по време на работа на фона на чалга песен.

След гръмналия скандал едната служителка напусна, а другата беше уволнена. Преди дни Антония Петрова и мъжът й Ивайло Батинков взривиха социалните мрежи с подобно клипче, в което подхвърлят и танцуват с 10-дневната им дъщеря Антония-Виктория. Семейството бе нападнато в социалните мрежи заради клипа и с право. Няколко укорителни съобщения обаче успяха да се видят.

"Значи акушерките ги съсипаха и изгониха от работа, а вие публикувате видео как си подхвърляте детето като кукла. Ужас!" – пише възмутена майка.

Перничанката стана майка за трети път на 17 декември, когато се появи малката им дъщеричка Антония-Виктория. Тя бе посрещната като принцеса. Както само "Уикенд" писа, перничанката роди тайно на любимата си дата, а обяви щастливото събитие дни по-късно. Бебето е заченато ин витро в столична болница, но миската предпочита да премълчи този факт.

Антония, типично в стила си, не спря да публикува снимки в социалните мрежи. Първо показа как е в болницата с контракции и чака моментът, в който да отиде да ражда. Мъжът й Ивайло Батинков я снима с камера и я пита какво ще каже на бъдещите майки, а тя отвръща: "Какво да им кажа?! Да раждат естествено“ и продължава да кляка до земята, в очакване да я вкарат за самото раждане. Забелязахме, че Антония е порядъчно гримирана за раждането – изкуствени мигли, опушен грим, тонове фон дьо тен и руж. Разбира се, има и прическа, както и маникюр.

Бебето се е появило по естествен път, с "манекенски“ мерки – 3200 грама и 50 сантиметра, дългокрака, руса, синеока и със заявен характер още от първия си ден. Антония не пропусна да подчертае и символиката около датата - 17-о число, свързано със зодията на бащата и нейния асцендент. Раждането е преминало леко и бързо, а съпругът й е бил до нея от първата контракция до последния миг.

Блондинката показа дори как вадят малката Антония и я гушка за първи път. "Да – кръстих я на себе си“, признава перничанката и добавя, че орисва дъщеря си да бъде като нея, но още по-добра, по-силна и победителка във всичко.

"Имам най-прекрасния мъж на света и това не е съдба, а е избор. Избор, който той е направил – да бъде перфектният съпруг и баща. И мой избор, че съм се спряла точно на такъв човек. Всеки сам избира в живота си, така че наблюдавайте, преценявайте и мислете, преди да вземете важните решения за вас“, съветва Антония Петрова-Батинкова.

Носителка на титлата "Мис България“ 2009 се ядоса на коментарите, че не е родила случайно на 17 декември. За да спре съмненията, че раждането е било планирано или "сценично“ нагласено за конкретна дата, Антония разкри точните детайли. Тя не е планирала датата на раждане на своята дъщеричка и е избрала да го направи по естествен път в края на 39-ата седмица на бременността си. И въпреки че числото има голямо значение за семейството, тя е категорична, че появата на бебето на този ден е просто щастливо съвпадение, но засега никой не й вярва. "И ако животът ми изглежда толкова подреден, че ви се струва подозрителен - приемам го като комплимент!“, добавя тя.

Това, което истински изумява всички, е бързото й възстановяване. Само броени дни след раждането, тя публикува видео, на което позира в прилепнала бяла рокля, демонстрирайки слаба фигура. Семейството посрещна новата 2026 г. с изключително внимание към детайла. Антония и малката Антония-Виктория бяха облечени в синхрон в цвета на годината - Cloud Dancer или "облачно бяло“. "Двете момичета в семейството спазихме дрес кода с внимание към всеки детайл, а момчетата до нас допълниха картината с безупречна елегантност – класически костюми, бели ризи и папионки“, разказва тя за новогодишната вечер.

Антония Батинкова е омъжена за бизнесмена Ивайло Батинков, с когото са заедно от 2018 г. Те сключват брак само няколко месеца след запознанството си. Двамата имат 3 деца, всички от брака им: двама сина - първородният Благовест, и вторият Ивайло, който носи името на баща си, както и дъщеря. През годините Антония Петрова-Батинкова неведнъж е споделяла, че семейството и майчинството са най-голямото й щастие.


