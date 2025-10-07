Миска се премести на топло

© Нанси Карабойчева, носителка на титлата "Мис България 2013“, смени временно живота в България с топлото слънце на Лас Палмас на Канарските острови. Причината за неочакваната промяна е професионалният ангажимент на нейния съпруг, волейболистът Добромир Димитров, който ще играе за местния отбор.



Нанси и Добромир имат двама синове – Матей, по-големият и брат му Йоан. За двете момчета промени тепърва предстоят. Двамата започват училище - не само в нова страна, а и далеч от всички близки и приятели. Ексклузивни подробности за живота на острова разказва Нанси.



Мъжът на Нанси Карабойчева ще бъде част от шампионския испански отбор до май месец 2026 г. Първоначалната идея на семейството е да остане в Лас Палмас само до Коледа и децата да започват училище обратно в България, но плановете внезапно се променят.



"Харесва ни и за живот тук“, споделя Нанси, обобщавайки първите си впечатления.



Тя е категорична, че хората са изключително усмихнати и въпреки че не всички говорят английски, комуникацията и разбирателството са лесни.



Най-голямото предизвикателство за Нанси като майка е записването на момчетата на училище, но за щастие децата се адаптират бързо. Йоан и Матей са свикнали да пътуват, което улеснява прехода. Любопитен детайл е, че досега в България те винаги са били в една група, защото са ходили на детска градина, но системата там е различна. Двамата са приети в испанското държавно училище, а учителите не се съгласяват двамата братя да бъдат в един клас заради възрастовата им разлика.



Момчетата са на училище от 9 до 2 часа, като част от задължителната програма е и закупуването на униформи. Те са приети в държавно училище. То се посещава от ученици на различна възраст. Образователната система там има и своя специфика – от 1 до 3 годинки, децата ходят на детска градина, а от 4 до 6 вече са в подготвителна.







Лесната адаптация на децата е подпомогната и от интернационалната общност в Лас Палмас. Предстои момчетата да се запишат и на различни спортове и извънкласни дейности.



"За мен най-важно е те да са щастливи“, казва Нанси.



Въпреки предизвикателствата около внезапното преместване, за Нанси Карабойчева приоритет номер едно остава семейното щастие. Какво предстои на семейството, ще проследим.



"Дано всичко да е за добро“, завършва интервюто развълнуваната майка пред Ladyzone.bg.