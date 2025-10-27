ИЗПРАТИ НОВИНА
Мисис Вселена 2025 избра "Фокус" за първото си интервю след успеха
Автор: Ася Александрова 12:48Коментари (0)847
© Фокус
България винаги ще бъде моята Родина. Връщам се с емоция в сърцето. Време е българинът да започне да оценява това, което имаме като дадености, и да се гордее. Това каза Мисис Вселена 2025 Александра Калита в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“. 

Тя живее в Малта от 15 години. Заминава там на почивка. "Почивката се превърна в няколко месеца, няколкото месеца – в година, годината – в две. И срещнах съпруга си. Никога не съм искала да напускам границите на Родината си“, сподели Александра Калита и призна, че често мисли за връщане у нас. Съпругът й също много харесва и обича България и често пътуват до тук с двете си деца.

Валета, където живее, е едно от най-красивите места на света, смята тя. "Много красива, много интересна от историческа гледна точка, защитена е от ЮНЕСКО. Достъпна дестинация е, има полети няколко пъти в седмицата и е едно прекрасно място за дълъг уикенд. Есенният период е най-благоприятен, в момента повечето хора ходят на плаж“, разказа Мисис Вселена 2025.

Тя ръководи центрове за красота с насоченост към здравословното хранене и отслабване. "Помагам на дами, които искат да влязат във форма, да го направят по един здравословен начин. Болшинството от дамите там са с наднормено тегло. По статистика Малта е държавата от Европейския съюз с най-голям процент хора с наднормено тегло“, разказа Александра Калита.

Малта е островна държава и храната е предимно вносна – от Италия. Кухнята е италианска, високовъглехидратна, допълни тя.

Програмата на Мисис Вселена 2025 г. е разграфена за година напред. "От тук ни чакат снимки в малтийските телевизии, през следващия месец – интервюта и фотосесии в Италия. Имаме благотворителни ревюта и участия в Австралия. През пролетта трябва да сме в Ню Йорк, септември би следвало да съм в Тайланд, където ще се проведе световният конкурс "Мисис труизъм свят“. Аз съм носител на титлата "Мисис туризъм“ за Малта, би трябвало да предам своята корона на новата избраничка. Октомври би трябвало да съм в Дубай, където ще се поведе конкурсът "Мисис Вселена“. Жури съм на няколко конкурса в Малта преди Коледа“, разказа Александра Калита.


