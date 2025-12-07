Мисис Вселена 2025: Дами, не спирайте да работите!

© Фокус Аз дълбоко вярвам, че усещането да бъдеш жена е не само визия. И диетата ни не е само това, с което се храним. Диетата е музиката, която слушаме, местата, на които ходим, хората, с които общуваме. Това каза пред "Фокус“ Мисис Вселена 2025 Александра Калита.



"В предно мое интервю го бях казала и все още стоя зад това си изказване: моля, бъдете мили едни към други, чувствайте се, мислете позитивно, манифестирайте позитивни неща и избягвайте негативни коментари. Живеем в достатъчно негативен свят, със страшно много излишни конфликти между нас“, добавя тя.



Чувството да получи приза Mrs. Universe Official 2025, Александра Калита определя като неописуемо.



"Един успех, който може би в началото не осъзнавах. Последният един месец беше много натоварен за мен. Току-що се прибрах от Италия след тридневен ангажимент. Имам нон-стоп снимки, интервюта, корици, фотосесии, изобщо доста напрегнат социален живот, който трудно балансирам със семейството ми“, казва Александра.



По думите ѝ короната ѝ е дала увереност, много позитивни емоции и тласък да покаже другата страна на красотата.



"Ние като дами не сме само външна обвивка, но и шанс да дадем отражение на обществото“, споделя тя.



"Аз съм носителка за момента на две титли. Не смятам, че титлите дават самочувствие. Това по никакъв начин не дефинира жената като красота или като личност. Определено за мен беше изненада. Трудно се печелят конкурси, дори бях изненадана, че спечелих. Но съм горда от постиженията си, че успях да донеса титла и за България, не само за Малта, понеже предната ми титла беше за Малта“, казва Калита.



Мисис Вселена 2025 споделя, че балансирането между кариерата и семейството не е лесно.



"Със сигурност не е лесно за нито една от нас. Всички майки, които са работещи, много добре знаят, че е трудно. Поздравявам всяка една от нас, която успява по един или друг начин да се грижи за семейството, децата си и за кариерата си“, казва Александра Калита и добавя: "Дами, не спирайте да работите. Продължавайте в тази посока. Вие сте личности и вие сте основата на нашето общество. Така че трябва и да се подкрепяме едни други. Аз съм много "за“ женската солидарност и смятам, че в българското общество е нещо, което трябва да изградим и за в бъдеще.“



За себе си тя казва:



"Някак си се справям. Всяка една дама е малка магьосница и ние всички се мъчим да осъществяваме. Това е една от нашите дамски тайни – да сме мултифункционални и да правим няколко неща едновременно.“



Мисис Вселена 2025 ръководи центрове за красота в Малта, в които подпомага здравословното хранене и отслабване.



"Преди доста години вече – повече от 4–5, аз станах майка на две деца. След раждането на първото ми детенце, въпреки че съм модел, бях доста напълняла. Случва се на всяка една дама – това е процес, през който тялото ни минава. Това е просто фаза, в която си в момента и не е диагноза“, разказва тя.



"Понякога дами биват отъждествявани от нашето общество, специално в медиите и в модната индустрия е доста широко разпространено. Ние трябва да разберем, че телата ни са една външна обвивка, през която минаваме в различни етапи на живота си, и понякога можеш да си няколко килограма повече, но това не означава, че е диагноза и че ще бъдеш в тази форма постоянно. И е хубаво да се работи над това“, категорична е тя.



Александра Калита работи с много дами, които имат проблеми с наднорменото тегло.



"Понякога проблемът е много по-многопластов, не е толкова до храненето, а до това как се чувстват. Ако една дама се чувства стресирана, е нормално – покачват се нивата на кортизол и това води до нейното напълняване. Основно много е важно дамите да са спокойни, да спят добре и да имат относително балансиран начин на живот. Не говорим само за хранене, говорим за това как се чувстват психически“, казва тя.



Мисис Вселена 2025 споделя, че не чете негативните коментари, отправени към нея.



"Неизбежно е – като публична личност всеки един попада в обсега на негативни коментари. Като цяло не ги чета, ако трябва да съм честна. Случвало ми се е дори от дами, на които лично съм опитала да помогна с най-добри чувства, да имам мискомуникация или просто напрежение“, споделя тя.



"Нормално е, нека да се поставим всички в обувките едни на други – жаргонен израз, и да започнем да мислим как ние бихме се чувствали, ако сме на мястото на този човек. Това е общочовешко правило и смятам, че трябва да сме по-малко негативни, по-малко арогантни и по-разбиращи“, призовава тя.



"Като всяка една майка и дама основно наше женско качество е да бъдем разбиращи, мили и грижовни. Това идва и с чувството към децата. Същите чувства, които изпитваме към нашите деца, към нашите близки, трябва да ги изпитваме и към непознатите. И да си представим как бихме се чувствали, ако сме на нейно място – не само в негативния аспект "О, вижте тя как живее“, а в аспекта "Как аз бих се чувствала, ако съм в нейната позиция“, добавя Калита.



Александра Калита ще посрещне идващите празници скромно и със семейството си.



"Смятам, че празниците трябва да са момент, в който ние да намерим смирение на душите ни и топли моменти с най-близките ни“, казва тя.