ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
"Само между другото ще ви споделя, че профилактичен преглед (свободен прием) и две изследвания ми струват съответно 150, 90 и 315 лв. Общо – 555 лв. Последните (кръвни изследвания) преди година струваха 150 лв. Демек – наполовина. Дали е поскъпнало нещо, вие кажете“, пише Бенатова.
Журналистката допълва, че става дума за човек със здравни осигуровки, който няма допълнително здравно застраховане и не използва направления. "А това са само няколко дребни стъпки, които прави здравноосигурен човек, който иска да се грижи за себе си“, отбелязва тя.
Коментари от потребители: "Всички плащаме още и още“
Публикацията предизвика десетки коментари от граждани, които споделят сходен опит.
"Болниците преливат от болни, няма почти места! Влизат уж безплатно с платени здравни, но всички си плащат още и още… Парадокс!“, пише един от последователите.
Друг потребител коментира, че увеличението в цените е осезаемо:
"Тук сме твърдо 40–45% нагоре от една година насам.“
Според друг, поскъпването засяга и лекарствата:
"Доплащането на лекарства по НЗОК за хронично сърдечно заболяване е със 100% повече за две години.“
Четвърти коментатор обръща внимание, че и алтернативата — допълнителното здравно осигуряване — не винаги е решение:
"Допълнителното здравно осигуряване също не е евтино и далеч не всички работодатели участват с голям процент. Освен това има лимити и когато ги минеш, не ти плащат по тях.“
Темата за цените в здравеопазването става все по-чувствителна, особено на фона на високата инфлация и нарастващите разходи за живот. Все повече граждани споделят, че дори при редовно плащане на здравните си осигуровки, профилактиката и лечението им излизат значително по-скъпо отпреди година.
Както обобщава самата Бенатова:
"Бъдете здрави.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1982
|
|предишна страница [ 1/331 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секр...
09:06 / 28.10.2025
Оксана Желяпова: Искам да поздравя всички бесарабски българи по с...
09:02 / 28.10.2025
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Изтекоха над 180 милиона акаунта и пароли, включително от Gmail
07:55 / 28.10.2025
Вселената носи важни послания за 4 зодии
08:10 / 28.10.2025
Идва в Пловдив в ново амплоа
19:06 / 27.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Мария Силвестър става водеща в "Преди обед"
19:41 / 26.10.2025
Ужасяващи кадри от мястото на катастрофата до Пловдив
16:55 / 26.10.2025
От 24 септември 2026 г. влизат в сила нови правила за пътуване в ЕС
21:31 / 26.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Хиляди българи празнуват днес
07:04 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS