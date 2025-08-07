ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мира Радева каза ще види ли близнаците на бившия си мъж, когато се родят
През последните пет обаче са повече приятели, отколкото романтично обвързани. Наскоро Радева научава, че Иво очаква близнаци от друга жена, което дълбоко я наранява. Дни преди раздялата Мира се снима в новото риалити на Би Ти Ви - "Traitors: игра на предадели", и е един от звездните участници в него.
"Тези пет години, в които се получи дистанция между нас, могат да бъдат обяснени и с личната драма на Иво. В този период буквално за две седмици от ковид почина майка му, която му беше голяма опора. Осем месеца по-късно от този свят си отиде и баща му от рак. Иво вече не идваше с мен по планините, но това си имаше своето логично обяснение, защото до последно се грижеше за своя родител“, разкрива Мира истината за началото на края пред "Филтър“.
"Всичко вървеше на етапи, но аз два пъти в живота си направих една и съща грешка, за което поемам пълната вина. И с мъжа ми, от когото са двете ми деца, и с Иво създадохме общ бизнес. Това просто ни унищожи! Съжалявам, че трябва да го кажа, но на мъжете от най-ранна възраст им е внушавано, че те водят. И ако една жена изведнъж се окаже в по-силна позиция, страшно се депресират. След това започват дребните отмъщения, лошите думи, излишната агресия.
Той ми каза една грозна дума, която не искам да повтарям. В новия ми роман, който завършвам, описвам как се преживява една лоша дума. И напълно вярна е онази приказка за мечката, в която се казва, че раната зараства, но лошата дума не се забравя. Когато Иво си позволи да ме огорчи, признавам си, не можех да го гледам. Дори му казах да си отива веднага. Но го попитах: "Не може ли поне да ми се извиниш?", а той ми отвърна: "И ти си ме обиждала". Това ми се стори много нечестно. Тогава, преди пет години, аз лично охладнях и се отдръпнах. Даже смятах, че сме скъсали, че нямаме абсолютно никакво бъдеще и че единственият начин е просто да се разделим“, спомня си Радева.
Тя разказва и по какъв начин Иво й е съобщил, че има друга жена в живота му и очаква близнаци от нея:
"Един ден вече не издържах и реших да го попитам дали си има някоя. И той отговори: "Да, и искам да се зарадваш за мен. Имам жена и очаквам близнаци". Първата ми реакция беше, че това е нещо много хубаво, но после му обясних, че трябва да го съобщи на близките ми. Когато той сподели за близнаците, всички бяха в шок. За майка ми, която e на 91 години, това беше голям удар. Децата ми обаче много го обичат и когато чуха новината, а Ани го прегърна и целуна. Не мисля, че децата ще си развалят отношенията с него. А що се отнася до моето дистанциране мога да кажа, че то е себесъхранително. Много дълго време живяхме в мъглявина и в доста двусмислени отношения. Но сега вече се чувствам освободена“.
Не крие, че навремето двамата също са правили опити за бебе. Имали са няколко неуспешни ин витро процедури и според Мира организмът й е бил изтощен от хормоналните терапии.
На въпроса би ли отишла да види децата му, когато се родят, Радева е отговаря отрицателно, но и допълва: "Макар абсолютно да съм сигурна, че ще бъдат много сладки. Иво е грижовен човек и вярвам, че ще е изключително грижовен баща. Той заслужава това да му се случи“, пише HotArena.
