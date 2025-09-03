ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мира Добрева отново разбуни духовете в мрежата
Докато едни фенове я аплодираха за смелостта да покаже тялото си такова, каквото е, други побързаха да отбележат, че видимо е качила няколко килограма. Самата Добрева обаче не бяга от темата – дори напротив. След тежка операция преди две години, тя не крие, че е променила навиците си, но пък изглежда по-уравновесена и откровена от всякога, пишат от Хотарена.
След кадрите от плажа, Мира показа и другата си страна – тази на градска дама, която обича изисканите ресторанти в София и събира вниманието не само на почитателите си, но и на хайлайфа. Така видеото ѝ се превърна в своеобразна изповед – за промените с годините, за новото самочувствие и за готовността да бъде на показ дори в моментите, когато не изглежда "перфектна“.
"Не се притеснявам от промените – те са част от живота“, категорична е водещата, която не спира да пуска снимки и видеа, независимо от качените килограми. За рождения си ден пък тя не пропусна да подчертае колко е трогната от вниманието – от фенове, приятели, медии и дори институции, които са я поздравили.
С плажно видео, малко провокация и много признания, Мира Добрева отново доказа едно – че знае как да държи прожекторите насочени към себе си.
|общо новини по темата: 1091
