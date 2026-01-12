ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мира Добрева окончателно се отказа
Темата за любовта за нея изглежда приключена. Водещата не крие, че с режисьора Жоро Торнев са имали дългогодишни проблеми в брака си. Още по време на участието си в шоуто "ВИП Брадър" ефектната блондинка призна, че е хващала съпруга си в изневяра, и то нееднократно.
"Това беше изключително тежък период за нас. Трудно се изживява подобно предателство, но въпреки всичко простих", споделяла е Добрева. Макар че двамата си дали втори шанс, различията между тях се оказали непреодолими и преди няколко лета заживели отделно, но без да се развеждат официално.
Мира вече е на 53 години и не вярва, че тепърва ще срещне друга любов. "Нямам и желание да допускам нов човек в живота си", категорична е тя, цитира HotArena.
