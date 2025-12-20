ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мира Добрева: Дръзвам да им се опълча
"Нашите столетници опровергават учените, особено българските. Аз съм в разпра с тях точно толкова, колкото съм и в приятелство. Защото дръзвам да им се опълча, дръзвам да им казвам неща от извора, които те в своите учебници не са описали чисто теоретично, защото не са ги видели", сподели Мира.
"Научиха ме да нямам нахалството да си мисля, че стоя по нагоре от даден човек. Да знам, че в известно отношение, дори столетният човек може нещо повече от мен, след като непременно знае повече. Аз мога само да му падна на крака и да му целуна ръка", коментира тя и посочи:
"Българските столетници са по-здравите столетници. Жилави хора сме, балканци. Искам да ги видя с нови, хубави дрехи, защото често износват одеждите си".
|общо новини по темата: 2681
